Riba-roja de Túria acogerá Formworking 2025, un encuentro empresarial para potenciar la formación en liderazgo y gestión - FEPEVAL

VALÈNCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad valenciana de Riba-roja de Túria acogerá la nueva edición de Formworking, un encuentro empresarial diseñado para potenciar la formación en liderazgo y gestión, fomentar el networking y generar nuevas sinergias en el tejido económico de la comarca.

El evento se celebrará los días martes 16 y miércoles 24 de septiembre, en horario de 8.30 a 13.30 horas, con un total de ocho horas de formación práctica, según ha indicado la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunitat Valenciana (Fepeval) en un comunicado.

La Diputación de Valencia, junto al Ayuntamiento de Riba-roja y Fepeval, lanza esta iniciativa estratégica para "estrechar la colaboración entre los ayuntamientos y el tejido empresarial local y comarcal".

Con este proyecto, se refuerza el "compromiso" institucional con el desarrollo económico de las comarcas valencianas, ofreciendo a administraciones y empresas el respaldo "necesario" para "generar oportunidades de negocio y riqueza sostenible".

En su edición de este año, la iniciativa propone un programa formativo "innovador" centrado en Habilidades Directivas, con un enfoque práctico en Negociación y Estrategia, diseñado para "potenciar el liderazgo y la capacidad de toma de decisiones de los participantes". "Una oportunidad única para conectar, aprender y crecer en un entorno colaborativo que impulsa el desarrollo económico local", ha resaltado.

Las sesiones estarán a cargo de dos "reconocidas" figuras del ámbito empresarial y de la comunicación. Eduardo Rosser se encargará de la formación en negociación: 'Profesionalizar la manera de negociar ante cualquier situación, a través de una metodología clara, para conseguir los resultados esperados'. Asimismo, Pepe Crespo llevará a cabo la formación en estrategia: 'Clarificar antes de planificar. Aprender a utilizar un método de reflexión y dinamización estratégica, para saber qué somos hoy y cómo queremos ser mañana'.

Formworking 2025 ofrece un formato "innovador" que combina: formación interactiva en competencias "clave" para la dirección y el liderazgo empresarial, desayuno networking con dinámicas diseñadas para "favorecer la conexión entre participantes", actividades colaborativas para "impulsar alianzas estratégicas entre empresas e instituciones".

El ámbito es comarcal, por lo que pueden participar empresas de toda la comarca. El aforo es limitado y las plazas se asignan por "riguroso" orden de inscripción. Además, se han habilitado paquetes especiales para empresas, con descuentos en la participación de varias personas de una misma entidad.