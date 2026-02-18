Ribera firma la compra del grupo HCB Hospitales

Centro de HCB Hospitales en Benidorm (Alicante) - RIBERA

ALICANTE, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo sanitario Ribera ha firmado un acuerdo para la adquisición del Grupo HCB Hospitales. El cierre definitivo de la operación queda sujeto a la autorización preceptiva en materia de competencia, dentro de los procedimientos habituales en este tipo de transacciones.

De este modo, la compañía señala que está avanzando en el proceso iniciado en junio de 2025 y desarrollado durante los últimos meses por su equipo directivo. En este sentido, asegura que es "la mayor inversión" que ha realizado en el ámbito privado hasta la fecha y considera que este hecho consolida su "posición como segundo grupo sanitario de España por facturación" y refuerza su presencia en la Comunitat Valenciana.

Ribera ha explicado, en un comunicado, que el Grupo HCB Hospitales es un grupo sanitario privado con 40 años de historia y un "fuerte arraigo" en esta autonomía, y que, "con un equipo de más de 650 profesionales", cuenta con dos hospitales en Benidorm y Dénia, tres centros médicos en Calp, Moraira y Albir y dos centros de diagnóstico por imagen en Alicante.

"Su incorporación amplía de forma significativa la capacidad asistencial de Ribera en la Comunitat Valenciana, donde ya gestiona dos hospitales, 14 centros de Atención Primaria, cuatro clínicas y otros servicios como un centro de diálisis, la sede central de su división de laboratorios Ribera Lab y la sede de su tecnológica Futurs", ha apuntado.

Ribera explica que ha participado "en un proceso estructurado y competitivo" y que ha sido seleccionada por la "solidez" de su proyecto sanitario, su "experiencia en gestión hospitalaria" y su "visión de desarrollo a largo plazo".

"Esta incorporación se enmarca en el plan de crecimiento del grupo y en el proyecto europeo que Ribera desarrolla junto a su accionista de referencia Vivalto Santé. En los últimos meses, la compañía ha reforzado su expansión internacional con la entrada en Polonia y el desarrollo de su estrategia de diversificación en Centroeuropa, con presencia en Eslovaquia y la República Checa", han apuntado desde la empresa.

PLAN DE CRECIMIENTO

El CEO de Ribera, Pablo Gallart, ha señalado que "esta firma es un paso decisivo" en su plan de crecimiento y que "consolida un proyecto sanitario con ambición internacional". "Incorporamos un grupo con identidad propia y una sólida trayectoria asistencial, con el objetivo de seguir aportando valor a largo plazo y seguir mejorando la salud y el bienestar de la población junto al mejor equipo de profesionales", ha agregado.

Desde Ribera han indicado que están atravesando "una etapa de crecimiento sólido y transformación organizativa, con una gobernanza reforzada y un equipo directivo renovado, orientado a consolidar un modelo sanitario eficiente, sostenible y centrado en las personas". La compañía afirma que continúa "avanzando en su hoja de ruta estratégica, combinando crecimiento, excelencia clínica e inversión en talento y tecnología".