Ribó, abierto a hablar con los vendedores de Colón sobre el mercado ambulante: "No hay voluntad de confrontar"

Gómez asegura que ella hablará con estos comerciantes: "Cuando hay incertidumbre y preocupación hay que escuchar"

El alcalde de València, Joan Ribó, se ha mostrado este jueves dispuesto a hablar con los vendedores del Mercado de Colón que rechazan la puesta en marcha de un mercadillo ambulante de alimentos junto a este recinto para "estudiar todos los problemas que se puedan plantear" e "intentar arreglar" la polémica surgida al respecto.

"No hay voluntad de confrontar a nadie", ha destacado el primer edil, que ha defendido la idea de contar en la ciudad con mercados de este tipo destinados a la venta de productos frescos. "Hay voluntad de que los valencianos tengamos esta posibilidad", ha dicho preguntado por este asunto en la rueda de prensa que ha ofrecido para anunciar el proyecto elegido para diseñar el Parque de Desembocadura.

A su vez, ha señalado que la existencia de esos mercadillos es "una práctica normal y habitual" en "todos los países de Europa", y en otros ciudades españolas, "gobernadas por el PP como Zaragoza". Igualmente, ha apuntado que en València hay otras experiencias de este tipo y que mercados como el del Cabanyal tienen "una 'tira de contar' al lado".

Joan Ribó (Compromís) ha considerado que "no hay una competencia tan importante" entre los puestos fijos de productos frescos y los ambulantes que se están instaurando y ha agregado que "muchas veces" no se da esa competencia sino que los dos modelos "se ayudan entre sí".

No obstante, ha precisado, ante la polémica surgida, que se ha puesto ya en contacto con el edil de Agricultura y Huerta, Alejandro Ramon (Compromís), para hablar con los vendedores de ese recinto e "intentar arreglarlo". "No he dicho que se pueda replantear --la idea de los extraordinarios--" sino que "vamos a hablar y a estudiar todos los problemas que se puedan plantear", ha precisado.

El alcalde ha añadido que todo lo que se pueda hacer desde el consistorio para "reducir las cadenas de distribución" de alimentos y contener los precios "es bueno".

La vicealcaldesa, presidenta del Mercado de Colón y edil de urbanismo, Sandra Gómez (PSPV), ha subrayado "el trabajo y el esfuerzo" que quienes "tienen parada de producto de proximidad" en este recinto están haciendo desde hace "muchos años para que sus paradas sobrevivan" en un entorno de la ciudad que "no es fácil" sino "muy complicado".

Gómez, que ha comparecido junto a Ribó, ha recordado que estos vendedores están en el subsuelo del mercado desde que se reformó esta infraestructura y ha dicho que eso genera "dificultades para tener visibilidad", además de opinar que ahora puede darse una "muy buena oportunidad" para replantear "cuestiones". "Son paradas de mercado, como las de cualquier otro municipal, y en muchos casos desde muchas generaciones" atrás, ha afirmado.

"Cuando hay incertidumbre y preocupación hay que escuchar a los comerciantes, que pueden ver con preocupación cómo se quedan en una situación de desventaja", ha dicho, además de concretar que lo que quiere "hablar y plantear" es "escuchar a los comerciantes" e "intentar llegar a un acuerdo con ellos".

"Hay que estar con la gente, hay que conocerlos, hay que ver qué tipo de producto. Las paradas --de Colón-- son normales, como las que existen en el mercado de Algirós, de Russafa o del Cabanyal", ha dicho, a la vez que ha pedido no confundirse pensando que al estar "en una determinada zona son paradas de productos de lujo". "Lo que quieren es que se les escuche y que se trabaje con ellos", ha afirmado.

Sandra Gómez ha defendido que los mercados de abastecimiento, de alimentos "no se tercialicen" y ha abogado por que el Mercado de Colón no sea solo un recinto de cafeterías y de establecimientos de restauración. "También tiene que seguir siendo un mercado de abastos", ha apostillado.

Preguntado por si hay prevista alguna reunión con los comerciantes d de los puestos de ese mercado, Ribó ha precisado: "estamos dispuestos a hablar con ellos y abriremos una vía de diálogo con ellos". "No está concretada la reunión pero hay disponibilidad de hablar con ellos como con todos los mercados de València", ha dicho, a la vez que ha reiterado la defensa de los mercados de venta directa. Gómez ha asegurado que ella hablará con ellos "sin descartar ninguna de las opciones".

"AGRAVIOS COMPARATIVOS"

Desde la oposición municipal, la portavoz del PP, María José Catalá, ha reiterado el rechazo de su formación a la 'tira de contar' por considerar que supone "competencia desleal hacia los vendedores de los mercados tradicionales que pagan tasas e impuestos por su puestos". La edil se ha reunido con vendedores de Colón para mostrarles su apoyo al rechazo planteado al mercadillo extraordinario junto a sus instalaciones.

Los 'populares' consideran que la 'tira de contar' "crea agravios comparativos y que los agricultores deberían poder vender sus productos en los puestos vacíos de los mercados tradicionales, cerca de 200, pagando por ello como hace el resto de vendedores de mercado".

Catalá ha censurado, en un comunicado, que el PSPV, "a dos meses de elecciones cuestiona la 'tira de contar' cuando gracias a sus votos y su apoyo está a punto de instalarse en el Mercado de Colón" y ha apuntado que eso obedece a "motivos electoralistas". Ha añadido que ese cambio "de versión" muestra "poca credibilidad y solvencia". "Llevan gobernando ocho años y si hubieran querido la hubieran parado, demuestran incoherencia e indecencia política".

"CUOTA A AUMSA"

El portavoz de CS, Fernando Giner, ha instado a Gómez a defender a los comerciantes del Mercado Colón y a pedir a Ribó que desista del mercadillo con una solicitud "formal" desde Aumsa, la empresa pública dependiente de urbanismo y encargada de este recinto comercial. Como consejero en esta entidad ha enviado una carta a Sandra Gómez para pedirle que ponga en marcha "de inmediato" esta acción.

"Los comerciantes de Colón pagan la cuota a Aumsa por el uso del espacio. Lo normal es que la vicealcaldesa defienda sus intereses y frene cualquier intento de competencia desleal", ha aseverado Giner, que ha opinado que un mercadillo exterior --ha dicho que es "otro invento de Ribó", "sin previsión y consenso"-- "puede perjudicar muy gravemente". Ha pedido que se busquen maneras de dar visibilidad a los agricultores "sin perjudicar a otros".