Ribó y Oltra cierran en la Malva-rosa la primera fase de los encuentros 'El canvi no para'

COMPROMÍS PER VALÈNCIA

Actualizado 30/06/2018 16:40:41 CET

VALÈNCIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València y portavoz de Compromís per València, Joan Ribó, y la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y portavoz de la coalición, Mónica Oltra, han cerrado este sábado en la Malva-rosa la primera fase de actos en los barrios de la campaña de Compromís per València 'El Canvi No Para', que tiene como objetivo "la recogida de todas las sugerencias de la ciudadanía" sobre la mejora de la localidad.

Según ha informado la formación en un comunicado, en los últimos meses se han celebrado 12 actos en seis barrios de la ciudad, como son Torrefiel, el Cabanyal-Canyamelar, Russafa, la Raïosa, Nou Moles y la Malva-rosa, donde la coalición ha hablado "con alrededor de 3.000 personas y se han respondido más de 500 preguntas", así como ha "repartido 11.250 revistas dando cuenta de la gestión hecha por el gobierno municipal" en lo que lleva de mandato.

En concreto, en la Malva-rosa, Ribó ha dialogado con la ciudadanía ante 300 personas y ha afirmado que "durante los últimos tres años el gobierno municipal ha mostrado cuáles son los rasgos distintivos de los gobiernos con Compromís: un gobierno ético y transparente, que ha abierto la casa del pueblo y ha hecho una gestión eficiente y eficaz para mejorar la ciudad cada día", ha señalado.

En cuanto a "los datos sobre la notable reducción de la deuda y la optimización del plazo de pago a proveedores", Ribó ha defendido "una gestión económica mucho mejor que la que hicieron los gobiernos anteriores del Partido Popular", una cuestión que "ha permitido remontar la economía de la ciudad a pesar de que cuando llegamos nos encontramos una ruina de Ayuntamiento".

Asimismo, el alcalde ha expresado que el diálogo es su "forma de entender la vida y la política" y ha asegurado que "la defensa de los intereses de València es su trabajo desde el primer día del mandato y continuará siéndolo en el futuro". Al respecto, ha explicado que "el Ayuntamiento ha hecho el mayor esfuerzo presupuestario de su historia y ha invertido en los barrios".

En esta línea, ha aseverado también que el consistorio "por fin ha reivindicado ante el gobierno central cuestiones fundamentales como una financiación justa o un contrato-programa para el transporte metropolitano con los recursos que sí están recibiendo otras ciudades.

Ribó también ha ensalzado las inversiones en los barrios, "con más presupuesto para la limpieza, la generación de trabajo allá donde más se necesita, la creación de nuevas zonas verdes para mejorar la calidad de vida de los valencianos, y un nuevo modelo de movilidad sostenible que prima los peatones y el transporte público".

"PIEDRA ANGULAR DE LAS BUENAS POLÍTICAS"

Por su parte, Mónica Oltra ha destacado el papel de Compromís como "piedra angular de las buenas políticas, las que ponen a las personas en el centro" y ha resaltado algunas de las medidas desarrolladas por el gobierno de la Generalitat, como el Xarxa Llibres, gracias al cual "la gente ya no tiene la angustia de no poder comprar los libros de sus hijos"; así como la sanidad universal, "demostrando que la sanidad no puede tener barreras y todo el mundo que vive aquí tiene derecho a la asistencia sanitaria".

Así, ha destacado iniciativas como "la que permitió quitar el copago farmacéutico para gente con pocos recursos, que ha beneficiado a más de 1,3 millones de personas, que ya no tienen que elegir entre llegar a final de mes o pagarse los medicamentos"; la reducción de las listas de espera; o la renta valenciana de inclusión, "una prestación que quiere dignificar la vida de las personas en nuestro territorio".

Al respecto, la vicepresidenta del Consell ha afirmado que "una democracia y una sociedad avanzadas son las que no dejan nadie por el camino". "Estamos poniendo nuestro territorio en el mapa de las buenas políticas", ha aseverado.

En el acto también han participado los concejales Pere Fuset, Giuseppe Grezzi y Pilar Soriano. En su balance sobre la gestión hecha y en las respuestas a las preguntas de la ciudadanía, Fuset ha destacado la descentralización de la oferta cultural, especialmente la festiva, "para llegar a los barrios y pueblos de la ciudad y garantizar el derecho a acceder a la oferta cultural".

Por su parte, Grezzi ha ensalzado "la transformación del modelo de movilidad para apostar por los peatones, por el transporte público y por alternativas sostenibles, como las bicicletas, para conseguir una ciudad más amable y también más segura". En esta línea, también ha alabado la modificación de las líneas de la EMT para mejorar el servicio, y el aumento del presupuesto en limpieza, "para dejar de estar en el furgón de cola en España en inversión por habitante".

El concejal de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de València también ha señalado la creación de nuevos parques, como el de Malilla, o la reforma integral de otros, como el de Benicalap, como "espacios de cohesión social que mejoran la calidad de vida de la gente a los barrios, unos barrios que son tan dignos como el centro de la ciudad y que por fin tienen un gobierno municipal que se preocupa por ellos y los atiende".

'El Canvi No Para' ha tenido "una buena acogida en las redes sociales, con cerca de 150.000 impactos, y también en las calles y plazas, donde el diálogo y la investigación conjunta de mejoras para la ciudad ha sido protagonista", han señalado desde Compromís.