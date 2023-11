Ribó pide a Catalá que Badenas (Vox) "no pase ni un día más" en su gobierno "por decencia y salud democrática"

VALÈNCIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Joan Ribó, ha exigido a la alcaldesa de la ciudad, la 'popular' María José Catalá, que el portavoz de Vox y segundo teniente de alcalde en el consistorio, Juanma Badenas, "no pase ni un día más dentro del gobierno" municipal que forman PP y Vox "por decencia y salud democrática" después de haber señalado que "ser nazi no es un delito" porque "el pensamiento no delinque".

El también exalcalde de la capital valenciana ha instado a la primera edil a "revisar quiénes son sus socios de gobierno porque todo se pega".

"Ser nazi es algo que yo no sería nunca, pero se debe dejar que por el derecho a la libertad ideológica cada uno sea lo que quiera. Una cosa es que uno diga que es un nazi y otra cosa es que se comporte como un violento y como un asesino", ha dicho Badenas este jueves en una entrevista en Plaza Radio preguntado por la violencia en las manifestaciones celebradas en Madrid contra la amnistía.

Joan Ribó ha asegurado que estas "son unas declaraciones totalmente impresentables". "Es un desprecio y un peligro para València, para las instituciones y para la democracia que el PP está amparando dentro de su gobierno", ha añadido.

El representante de Compromís ha aseverado que "la ideología nazi es culpable de los mayores horrores que ha sufrido Europa en el último siglo" y ha destacado que "los nazis son los directos responsables de la Segunda Guerra Mundial que provocó más de 40 millones de muertes".

"Debemos recordar todos los crematorios, las fundiciones comunes, los campos de exterminio. Son los nazis quienes asesinaron a judíos, homosexuales, disidentes políticos, a ciudadanos republicanos españoles", ha añadido Ribó. Así, ha expuesto que "decir que no es un delito" ser nazi "es una barbaridad".

"Es peor que un delito, es la cultura del asesinato y la muerte. Lo que no es un delito, aunque a lo mejor sí debería considerarse, es ser tan ignorante y peligroso como es él. Badenas está en un lugar donde no debería estar por su forma de pensar y exigimos a Catalá que no pase ni un día más dentro del gobierno de esta ciudad por decencia y salud democrática", ha remarcado el portavoz de Compromís.