Ribó sobre la PNL en el Congreso por el Puerto: "Soy alcalde de València antes que militante de Compromís"

Gómez pide a Baldoví más "coherencia" y la oposición censura su "irresponsabilidad" y el "boicot" al puerto valenciano

VALÈNCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, se ha referido este jueves a la Proposición No de Ley (PNL) presentada en el Congreso de los Diputados por su partido, Compromís, junto a ERC y la CUP, para que se reconsidere el proyecto de ampliación del Puerto de Valencia y se desmantele el dique norte: "Yo soy alcalde de València antes que militante de Compromís, y suscribo lo que se ha dicho aquí", ha dicho en alusión a la moción consensuó con su socio de gobierno, el PSPV, para reivindicar un puerto "tan sostenible como competitivo".

Ribó ha realizado estas declaraciones momentos antes del pleno municipal al ser preguntado por la iniciativa que ha presentado su formación en el ámbito estatal, junto a ERC y la CUP.

"Como militante de Compromís me parece muy bien lo que se plantee, pero mi posición es la posición como alcalde de València, soy alcalde de todos los valencianos, no solo de la gente de Compromís", ha puntualizado. Y ha agregado: "No he dicho que no estaría a favor. He dicho que yo suscribo, como alcalde, lo que se ha suscrito aquí, evidentemente".

GÓMEZ PIDE A BALDOVÍ "EVITAR EL REGATE CORTO"

Al respecto, la vicealcaldesa de València y líder del PSPV, Sandra Gómez, ha recordado que el acuerdo alcanzado con el alcalde dentro del Gobierno municipal, dice que "esta infraestructura portuaria es estratégica para nuestra ciudad".

Gómez no comparte la postura de Compromís en Madrid y ha reprochado que "nadie pone encima de la mesa el impacto ambiental tendría desmantelamiento del dique, porque supongo que también habría que solicitar una DIA, los expertos dicen tendría un impacto", ha advertido.

La vicealcaldesa ha reclamado "una lectura más general y de conjunto" y "evitar el regate corto". "A veces nos creemos razón absoluta y proponemos medidas que quizá son más perjudiciales", ha avisado.

En este sentido, ha recordado "no hace tanto" el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, exigía más inversión para ampliación de V-21 y poco después reivindicaba su reversión. "Conviene ser más coherente, o estamos por mejorar nuestras infraestructuras y pedir más dinero al gobierno de España o posicionados en el no a todo", ha apuntado.

Desde el PSPV, ha dicho, abogan por una "posición razonable de consenso" que persiga "lo mejor para València ajustándose a legalidad vigente con visión de conjunto" pero "no vamos a ganar los partidos ecologistas que estamos hoy luchando por mejora de nuestro medioambiente si dejamos al margen de la sostenibilidad a las familias trabajadoras", ha zanjado.

Por su parte, el concejal Alejandro Ramón, concejal de Emergencia Climática, Alejandro Ramón (Compromís), ha manifestado durante el pleno municipal que en su formación no está en contra de la ampliación del puerto, sino que lo que piden es "una nueva Declaración de Impacto Ambiental".

Según el edil, "los 15 buques mercantes más grandes del mundo contaminan lo mismo que 760 millones de coches", por lo que "es algo que tenemos que estudiar", ha argumentado.

"BOICOT"

Por su parte, la portavoz del PP, Maria José Catalá, han censurado que "las intenciones de Compromís y de sus socios en el Congreso catalanistas y separatistas de boicotear la ampliación norte en el Puerto de Valencia", una inversión "determinante para que siga siendo líder de mercancías en el Mediterráneo", ha subrayado.

Desde su punto de vista, la PNL presentada ante el Congreso es "en beneficio del Puerto de Barcelona, que sí está adelantando y licitando su ampliación por el sur", ha señalado.

También el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, ha censurado la iniciativa de Compromís, ERC y la CUP y ha advertido que "desmantelar" el dique de la ampliación norte supondría "50 millones de toneladas en escombros".

Además, Giner ha recordado que "esas obras supusieron una inversión de 203 millones de euros de 2008 a 2012, con 74 millones procedentes de Europa" por lo que ha preguntado quién se los devolvería a Europa en caso de desmantelarse el dique".

Para Giner es "una irresponsabilidad absoluta y de alienación con los intereses pancatalanistas". A su juicio, si se desmantelara la ampliación norte del puerto valenciano las exportaciones saldrían por Puerto de Barcelona.