Ribó prevé que tras lo dicho por el Gobierno sobre las cabalgatas de Reyes Sanidad diga no a la de València

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha considerado este miércoles que a partir de lo apuntado este martes por el Gobierno central sobre la celebración de las cabalgatas de Reyes es previsible que la Conselleria de Sanidad vaya a decir que no a la propuesta que le ha planteado el Ayuntamiento para poder llevarla a cabo en esta ciudad con las medidas necesarias para evitar contagios de la Covid-19.

Asimismo, ha reiterado que el consistorio valenciano, como "siempre", se atendrá "escrupulosamente a lo que digan las autoridades sanitarias". El primer edil ha recordado que el consistorio está esperando respuesta de la Conselleria de Sanidad al planteamiento que le ha hecho para poder celebrar esta cabalgata en la capital valenciana.

Ribó se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido para informar del proceso de restauración de la Senyera de 1928, preguntado por si finalmente se celebrará en València cabalgata de Reyes tras la recomendación hecha por el Ejecutivo central para que, como consecuencia de la Covid-19, este tipo de actos no se haga en las próximas Navidades o que si se hace sea estático o por televisión.

"Estamos esperando la resolución de la Conselleria de Sanidad pero entendemos que después de lo que salió ayer a nivel estatal la situación va a ser clara. Estamos trabajando en las condiciones ya de que la Conselleria de Sanidad nos va a decir que no se puede hacer", ha expuesto preguntado también por si da por finiquitada la cabalgata de Reyes.

No obstante, ha subrayado que no se ha recibido "aún" documento de este departamento de la Generalitat. "Nosotros habíamos hecho un planteamiento a la Conselleria de Sanidad. Parece ser que no se pueden hacer estas fiestas, estas cabalgatas. Pues, sencillamente, como hemos dicho siempre, nos atendremos escrupulosamente a lo que nos digan las autoridades sanitarias", ha manifestado el responsable municipal. "Creo que está muy claro", ha agregado.

"UNA SEGUNDA PLANIFICACIÓN"

Respecto a si el Ayuntamiento cuenta con alguna idea como alternativa a no llevar a cabo este acto, Joan Ribó ha señalado que "no" y ha pedido "unos días" para poder hacer "una segunda planificación".

"Teníamos un proyecto que hemos presentado a la conselleria. Vamos a estudiar cómo podemos, en la medida de lo posible y dentro de lo que sea posible sanitariamente, realizar las actividades correspondientes", ha aseverado el responsable municipal.