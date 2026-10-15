El riesgo de pobreza y exclusión social crece en la Comunitat Valenciana y ya afecta a casi 1,7 millones de personas

Archivo - Imagen de archivo del Puente del Ángel, en València, donde pernoctan personas sin hogar. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 30,7% de la población en la Comunitat Valenciana se encuentra, según datos de 2025, en riesgo de pobreza y/o exclusión social, lo que equivale a casi 1,7 millones de personas, alrededor de 100.000 más que el año anterior, cuando la tasa fue del 29,9%. Este dato sitúa al territorio cinco puntos porcentuales por encima de la media estatal (25,7%) y como la quinta autonomía con mayor vulnerabilidad social en España.

Así se desprende del XVI Informe 'El Estado de la Pobreza 2026', que analiza la evolución del indicador AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion / Riesgo de pobreza y/o exclusión social) en la región entre 2015 y 2025, que da a conocer la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN ES).

El incremento que presenta la Comunitat se sustenta en el deterioro de su tasa de pobreza, que aumenta hasta el 26,0%. Este retroceso está motivado por el menor crecimiento de la renta media en nuestra región, que a su vez provoca que la Comunitat Valenciana registre los peores resultados del Estado en pobreza severa y en los indicadores de desigualdad. Por el contrario, mejoran la carencia material y social severa (6,9%), tras dos años de deterioro, y la baja intensidad en el empleo (7,9%), exponen los responsables del estudio en un comunicado.

Esta realidad deja a la Comunitat Valenciana "muy lejos del compromiso adquirido en la Agenda 2030 de reducir a la mitad la tasa AROPE de 2015, año en el que se registró un 33,2% de población valenciana en riesgo de pobreza y/o exclusión". El porcentaje para la consecución del objetivo debería haber sido de 22,1% en 2025, por lo que la desviación es 8,6 puntos superior, inciden.

Si para el cálculo del riesgo de pobreza y exclusión se utiliza el umbral regional de pobreza teniendo como referencia la renta media autonómica y no la estatal, el indicador AROPE disminuye 4,9 puntos porcentuales y se iguala a la media estatal llegando al 25,8%. La renta media por persona en la Comunitat Valenciana es de 14.017 euro, lo que supone 1.603 euro menos que la renta media estatal que alcanza los 15.620 euro.

La tasa AROPE en la Comunitat Valenciana es más elevada en mujeres (31,9%), en menores (39,3%) y jóvenes de 18 a 29 años (31,8%), en hogares con menores económicamente dependientes (35%), entre quienes residen en zonas urbanas (30,8%), entre quienes tienen vivienda en alquiler a precio de mercado (55,9%), quienes están en desempleo (61,1%) o tienen alguna discapacidad (36,4%).

En concreto, el estudio muestra que el 26,0% de la población de la Comunitat Valenciana, es decir, más de 1,4 millones de personas, está en riesgo de pobreza. Esta cifra aumenta 1,2 puntos porcentuales respecto al año anterior, lo que se traduce en unas 93.000 personas más con ingresos por debajo del umbral de pobreza, situado en 12.220 euro anuales (1018 euro mensuales).

Además, la Comunitat Valenciana registra la cuarta tasa de pobreza más elevada entre las comunidades autónomas, por detrás de Andalucía (27,7 %), Región de Murcia (26,7%) y Extremadura (26,2%), y se sitúa 6,5 puntos por encima de la media estatal (19,5%). Respecto a 2015, cuando la tasa de pobreza era del 25,3%, se produce un deterioro de 0,7 puntos porcentuales, lo que supone unas 162.000 personas más en pobreza. Por otro lado, el dato también empeora respecto a 2008, cuando registraba un 23,6%, es decir, 2,4 puntos menos que en 2025.

Asimismo, en el año 2025 la tasa de pobreza severa en la Comunitat Valenciana es del 11,8%, medida con un umbral del 40% de la mediana de renta estatal, esto es, el porcentaje de personas que viven en hogares con un ingreso máximo de 679 euro mensuales por unidad de consumo. Tras tres años seguidos de incremento, ésta es la autonomía con el peor resultado en este indicador, y se sitúa 3,8 puntos porcentuales por encima de la media estatal (8,0%).

Para el año 2025 el umbral de pobreza regional de la Comunitat Valenciana es de 11.163 euros anuales, cantidad 1.057 euro inferior al umbral oficial en España, situado en 12.220 euro, es decir, un 8,6% más bajo. Se tiene, entonces, que las personas residentes en la Comunitat Valenciana cuyos ingresos anuales por unidad de consumo están entre 11.163 euro y 12.220 euro anuales dejan de ser consideradas en pobreza al utilizar el umbral regional, sin variación alguna en sus condiciones de vida y solo por efecto de la modificación metodológica. Así, la tasa de pobreza de la Comunitat Valenciana disminuye del 26% hasta el 20,2%.

PRIVACIÓN MATERIAL Y SOCIAL SEVERA

El informe también revela que en 2025 la carencia material y social severa de la Comunitat Valenciana es del 6,9%, lo que se traduce en unas 375.000 personas. Respecto al año anterior, este indicador cae 2,2 puntos porcentuales, lo que supone unas 111.000 personas menos en CMSS, e interrumpe la tendencia de crecimiento registrada en los dos años anteriores. Su valor se sitúa 1,2 puntos por debajo de la media estatal (8,1%).

En comparación con 2015, la tasa se ha reducido 1,0 punto porcentual. Este año, 12 de los 13 ítems han disminuido y solo uno ha aumentado: el relativo a no poder permitirse tener un coche, que crece 0,5 puntos hasta el 6,2 %.

Entre los ítems que han descendido destacan la reducción de la proporción de personas con retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal o compras a plazos, que cae 4,5 puntos hasta el 11,4 %; la de quienes no pueden irse de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, que disminuye 4,2 puntos hasta el 33,9 %; y la de quienes no pueden participar regularmente en actividades de ocio, que se reduce 4,1 puntos hasta el 11,8 %. También disminuye de forma notable la proporción de población que no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada en invierno, que cae 3,9 puntos hasta el 14,6 %.

Esta radiografía también contiene un apartado sobre baja intensidad de empleo en el hogar. Son personas entre 0 y 64 años que viven en hogares en los que sus miembros en edad de trabajar sólo consiguen hacerlo por debajo del 20% de su potencial máximo. Se reduce 0,9 puntos porcentuales en el último año, llegando al 7,9 % de la población. Es el valor más bajo del período analizado e iguala a la media estatal (8%)

En cuanto a la renta media por persona en la Comunitat Valenciana, es, de acuerdo a los datos recabados, de 14.017 euro, 1.603 euros menos que la renta media en España.

Desde 2008 la renta nominal media por persona en la Comunitat Valenciana creció desde 9.864 euro hasta los 14.017 euro, es decir, se incrementó en 4.153 euro (+42,1 %). Sin embargo, si se tiene en cuenta la variación del coste de la vida y, por tanto, se actualizan según el Índice de Precios de Consumo (IPC), se evidencia que, en términos de 2008, su valor real no ha mejorado tanto: la renta media por persona deflactada este año es de 10.157 euro, por tanto, el incremento real de la renta desde el año 2008 hasta 2025 en la Comunitat Valenciana es de solo 293 euro.

Y, atendiendo al índice de desigualdad S80/S20, este año, la renta del 20% más rico de la población de la Comunitat Valenciana es 5,8 veces más elevada que la del 20 % más pobre, resultado similar a los de los dos últimos años. Este valor se sitúa 0,6 puntos por encima de la cifra estatal (5,2) y convierte a la Comunitat Valenciana en la comunidad autónoma con el valor más elevado en este indicador.

Por su parte, el índice de desigualdad S90/S10 nos indica que en 2025 la renta agrupada del 10% más rico de la población de la Comunitat Valenciana multiplica por 11,3 la del 10 % más pobre. Esta cifra, 0,6 puntos superior a la del año pasado y supone un deterioro de 1,2 puntos respecto a 2008.