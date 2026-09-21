'Ritus', el evento inspirado en la València romana para la elección de las candidatas a Falleras Mayores 2027

Imagen de archivo de una gala de elección de las candidatas a Falleras Mayores de València. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un evento inspirado en la Valentia romana que evocará un ritual ancestral envolverá la gala de elección de las candidatas a Falleras Mayores (FFMM) de València de 2027, un acto que se celebrará el próximo sábado, 26 de septiembre, por la tarde en el Roig Arena y que reunirá a cerca de 13.000 personas. Este montaje, titulado 'Ritus', incluye entre las novedades planteadas para esta cita respecto a la del pasado año, la ausencia de descanso con el fin de agilizar el desarrollo de la convocatoria.

Esta propuesta incluye música en directo, a través de una banda sinfónica compuesta por 140 músicos y bajo la batuta del maestro Quique Montesinos. Álvaro Cuenca es el encargado de la coreografía de la gala, que también contará con la voz de la cantante valenciana Paula Espinosa. El espacio creado para el escenario de este evento ha sido diseñado por Zeta.

'Ritus' ha sido presentado este lunes en una rueda de prensa en la que han participado el presidente de la Junta Central Fallera (JCF) y concejal de Fallas en la capital valenciana, Santiago Ballester, junto al director musical del evento, Quique Montesinos; su escenógrafo, Zvonimir Ostoic; y su coreógrafo director, Álvaro Cuenca.

Ballester, que ha detallado que el acto comenzará a las 19.00 horas y que la apertura de puertas se hará a partir de las 17.30 horas "para que haya tiempo suficiente" y "puedan acceder todas las personas" que acudan "con tranquilidad", ha resaltado la decisión de incluir este año cambios y "mejoras" en esta gala a partir de la experiencia de la celebrada el pasado año también en el Roig Arena.

El edil ha asegurado que este es "un espacio magnífico" y "monumental", pero ha señalado que el año pasado era "desconocido" para los organizadores del evento, dado que la elección de las candidatas a FFMM se celebró en 2026 por primera vez en este recinto multiusos. "Somos muy conscientes de que hubo pequeños errores", ha dicho, a la vez que ha insistido en remarcar el objetivo de evitarlos en esta edición.

"Nuestro objetivo siempre es mejorar lo que ya hemos venido presentando, respetando por supuesto muchísimo todo lo que se ha hecho en años pasados y buscando las emociones para las miles de personas que van a estar allí", ha expuesto el responsable de la JCF. El edil ha manifestado que se ha trabajado "sobre aquellos pequeños fallos" que se dieron en la gala anterior "al desconocer el sitio" y teniendo en cuenta "los inputs" que han "ido recogiendo" de diferentes personas en favor de esa mejora.

En primer lugar, respecto a la convocatoria del ejercicio anterior ha comentado que la duración se "alargó" un "poco más de lo previsto" y ha anunciado que en esta ocasión, "por primera vez en mucho tiempo no habrá descanso" y se será todo "continuo", en un solo acto desde la bienvenida hasta la interpretación del Himno Regional.

A este respecto, Santiago Ballester ha avanzado que "la atención a los medios de comunicación será antes de que empiece el acto en sí", con el fin de evitar los "entre 30 y 40 minutos" que llevaba ese momento y procurar que se pueda "acabar a una hora más que prudente --ha apuntado que el "objetivo es acabar antes de las 22.00 horas--". Desde la JCF han precisado que este nuevo modelo ya se implementó en enero en las Exaltaciones falleras.

APUESTA MUSICAL DUPLICADA

El concejal ha resaltado, asimismo, que este año se "va a doblar la apuesta musical" en la gala. "No será una banda de música sino una orquesta" sinfónica "compuesta por más de 140 músicos" la que acompañará con su música en directo y siguiendo la batuta de Quique Montesinos, responsable de la dirección musical de la cita. Han destacado que la orquesta "está formada en el 85-90 por ciento por mujeres".

La danza, cuyo compromiso con esta disciplina "también se multiplica", tendrá su espacio en 'Ritus' con un elenco formado por 26 bailarinas de diversas disciplinas y edades: entre los 7 y los 40 años. Este grupo, integrado por 13 mujeres y 13 niñas, actuarán dirigidas por Álvaro Cuenca.

La "espectacular" escenografía de la cita del sábado es obra de Zeta, escenógrafo y artista fallero ganador del primer premio en la Sección Especial Infantil y del 'ninot indultat' infantil en 2026, ha destacado Ballester.

"ARROPADAS" POR APLAUSOS Y PÚBLICO

El presidente de la JCF ha detallado, asimismo, que entre las novedades de esta gala está la decisión de que las candidatas a Falleras Mayores de València 2026 desfilen "arropadas no solo por el aplauso" de los asistentes sino por público, dado que en esta edición se podrá situar a pie de pista en la parte central y baja del Roig Arena. "No quedará ocupada solo por el pasillo central y de acceso. Tendrá persona, estará ocupada por sillas y personas", ha indicado.

Respecto a otros detallas de la gala de elección de las candidatas a FFMM de la capital valenciana 2027, en la rueda de prensa se ha explicado que el actor valenciano Enric Juezas abrirá la ceremonia y que el evento será conducido por la voz del cantante y actor Pau Ferrer, miembro del grupo Melomans.

LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO

Asimismo, Ballester ha expuesto, también como novedad, "la incorporación a la narrativa del lenguaje cinematográfico" por parte de un equipo "formado por algunos de los mejores profesionales de la industria audiovisual valenciana". "Creo que gustará mucho", ha añadido.

Además, ha anunciado que la cantante Paula Espinosa y Víctor Santos a la guitarra "nos deleitarán en directo con una de las sorpresas musicales de la noche". "Estamos convencidos" de que esta propuesta "va a emocionar al público", ha asegurado el edil de Fallas.

Entre las novedades de este año está también la decisión de sustituir el cartel anunciador del evento por un vídeo promocional y por creaciones digitales que se compartirán desde la Junta Central Fallera. "Estará en redes sociales", ha precisado Santiago Ballester.

Antes de concluir su intervención, el concejal, que ha valorado todo el trabajo que se ha realizado para alcanzar en esta gala "la excelencia artística" y ofrecer "lo mejor" en la "búsqueda del arte por el arte", ha subrayado que "todo esto" está "dirigido y coordinado por Joan López, "la persona que nos acompaña en todos los montajes que hemos hecho últimamente".