Roba 63.000 productos pirotécnicos de la empresa donde trabajaba para dárselos a la tienda de su mujer - GC

VALÈNCIA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre que presuntamente sustraía material pirotécnico de la empresa en la que trabajaba, de la que se llevó hasta 62.694 productos pirotécnicos. Se sospecha que el material lo facilitaba posteriormente a su mujer, que regenta otro establecimiento de productos pirotécnicos.

El pasado 6 de marzo, los agentes recibieron una denuncia en que se informaba de que un trabajador de una empresa de pirotecnia habría sustraído productos por un valor aproximado de 40.000 euros. La empresa indicó que parte de los productos que habían desaparecido se encontraban en mal estado, informa el instituto armado.

Los guardias civiles, junto con un componente de la intervención de armas, realizaron entonces una inspección en Valencia regentado por la mujer del presunto autor. Allí encontraron gran cantidad de productos de la empresa perjudicada, por lo que solicitaron la factura.

Al no poder dar cuenta de la procedencia de estos productos, fueron intervenidos por los agentes, ya que podrían haber sido sustraídos por su marido. En total se incautaron de 62.694 productos pirotécnicos con un valor económico de unos 4.500 euros.

Por estos hechos fue detenido a un hombre de 48 años y nacionalidad española. En caso de que no se proporcione la documentación solicitada, se procederá contra la mujer de este hombre por un delito de receptación, al tratar de vender productos sustraídos.

Los agentes continúan investigando el destino que se pudiera haber dado al material defectuoso. La investigación fue llevada a cabo por efectivos del puesto principal de Llíria (Valencia) junto con un componente de la Intervención de Armas. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Llíria.