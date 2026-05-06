Un robo de cable entre Algemesí y Benifaió provoca retrasos en la red ferroviaria

Archivo - Pasajeros de tren, en archivo - CARLOS LUJÁN / EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Un robo de cable entre las localidades valencianas de Algemesí y Benifaió está provocando retrasos esta mañana en red ferroviaria de Valencia, según ha informado Cercanías.

En concreto, el robo se ha producido en la Línea C2, entre Algemesí y Benifació y, como consecuencia, hay retrasos en ambos sentidos de la circulación.

De hecho, el tren con salida prevista a las 7.53 horas de Xàtiva con destino València Nord no ha circulado; mientras que el tren con salida a las 9.23 horas de L'Alcúdia con destino València Nord ha iniciado su recorrido en Silla.

Desde Cercanías han informado de que los técnicos trabajan para solucionar la incidencia.