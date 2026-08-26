Los rodajes generan 4.100 pernoctaciones en hoteles de Alicante durante el primer semestre del año

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ALICANTE, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los rodajes de películas, series, documentales y anuncios en Alicante han generado un total de 4.107 pernoctaciones en el primer semestre del año, en hoteles de cuatro y cinco estrellas.

Esta cifra se ha alcanzado con dos "grandes" producciones internacionales: 'Enredados', de Disney, y 'People of the book', producida por Good Films. En el caso de la primera, en su fase de preproducción, se ha grabado en distintos escenarios de la provincia durante agosto, según ha indicado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha resaltado el "impacto positivo" de los rodajes en la ciudad, especialmente tras la reactivación de la Ciudad de la Luz y la firma del convenio entre la consellera de Turismo, Marian Cano, y el alcalde de la ciudad, Luis Barcala.

Asimismo, según han adelantado desde Alicante Film Office, las perspectivas de pernoctaciones para la segunda mitad del año en la ciudad son "prometedoras".

Por un lado, por el rodaje de 'Enredados' en los estudios de la Ciudad de la Luz y, por otro, por el movimiento que genera la fase de preproducción de la siguiente película de Good Films, 'American Paradise', antes de empezar a filmar en enero de 2027.

Además, durante los meses de julio, agosto y septiembre, Alicante acoge el rodaje de 'El Paso Verse - The Visionary' y de '¿Y después qué?', si bien "su impacto no se traducirá tanto en pernoctaciones hoteleras como las dos grandes producciones internacionales", de acuerdo con el consistorio.

No obstante, desde Alicante Film Office han resaltado que ambas producciones aportan otros "beneficios", como "el valor publicitario y de promoción de la marca Alicante como destino turístico, al mostrar sus localizaciones en pantalla".

En el caso de la película '¿Y después qué?', tiene un impacto en el desarrollo de capital humano, ya que colabora activamente con Alicante Film School, un centro de formación cinematográfica y audiovisual de la ciudad surgido para "capacitar a nuevos creadores y dar respuesta a la creciente demanda de técnicos tras la reapertura de los estudios de cine Ciudad de la Luz".