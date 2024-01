Roger Padrós: "Benidorm Fest es un buen escenario para ampliar la mirada y entender que este país es plural y diverso"

VALÈNCIA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

"Una vez pensé pasar mi canción al castellano, pero una vez hecha pensé: '¿Sabes qué?, Al final yo hago esto, mi música es esto así que lo envío'". Así habla Roger Padrós, que interpretará 'El Temps' en el Benidorm Fest, la única canción íntegramente en catalán de este año en este "buen escenario para ampliar la mirada y entender que este país es plural y diverso".

Padrós ha señalado en una entrevista con Europa Press que, al principio, pensó en si quizás habría algún tipo de "cupo" tras haber estado Tanxugueiras en 2022 con una canción en gallego y Siderland el año pasado en catalán: "Este año parecía que tocaba una en vasco".

Sin embargo, Padrós rechaza que este cupo exista: "¿Y por qué no podría haber una canción en vasco, dos en catalán y una en gallego? No soy yo quien está cubriendo el espacio de ninguna lengua". Por ello, se muestra "contento" porque la canción haya accedido "por méritos propios".

Benidorm Fest "en sí ya es un espacio progresista, generalmente todo lo que tiene que ver con la cultura y el arte, con la música, suele ser progresista, por lo tanto, sí creo que es un buen escenario para poder ampliar un poco la mirada y entender que este país es plural y diverso, donde hay una riqueza cultural múltiple de cada región, y que a veces, nos cuesta entender que esto es una riqueza estatal y que hay que cuidarlo".

Con este trasfondo nace 'El Temps', una canción en la que el paso del tiempo y su efecto sobre las relaciones marcan tanto la letra como la producción de la canción. De hecho, el sonido de los relojes "ornamenta" la composición. "Toda la construcción de los 'beats' se mueve en base a los relojes", explica.

"A NIVEL EMOCIONAL ES UNA BOMBA NUCLEAR"

En este Benidorm Fest, que Padrós califica como "una bomba nuclear a nivel emocional", el cantante catalán trae una letra inspirada por el "amor de toda la vida", que se refiere a "cualquier tipo de relación y de pareja" o "incluso al luto".

"Es una canción que lo que quería decir es 'comuniquémonos, hablémonos y entendamos que las personas somos imperfectas'. Al final lo que tenemos que hacer es querer la imperfección que se destaca en los momentos difíciles, no en los fáciles", ha explicado.

Y continúa: "Lo que tenemos que entender como personas humanas es que ninguno es perfecto y que se trata de sabernos querernos, e insisto, entender que ninguno tiene la perfección ni hace las cosas como tú quieres y que justamente querer es estar allí en los malos momentos".

"Pero te espero, el tiempo quizás se acaba, pero te espero; si crees que nos hemos perdido, yo aquí te espero, te seguiré esperando", dice la letra.

DE ADE AL BENIDORM FEST

Roger Padrós empezó a tocar música de niño, pero no se adentró en la industria musical hasta 2019, cuando sacó su primer single, 'Mil Más', y entró en La Voz. A partir de ahí, sacó su primer disco en 2022 denominado 'La Vida És Millor'.

Sin embargo, antes de esto, Padrós comenzó a estudiar Administración y Dirección de Empresas: "Fue en la universidad cuando empecé a escribir los primeros temas, un poco porque siempre tenía la sensación de que no acababa de encajar, que no entendía muy bien el perfil de personas que navegaban por aquellos mares y yo andaba un poco a contracorriente intentando surfear unas olas que tampoco me daban ganas", ha señalado.

"Una vez que salí de La Voz fue como un '¿Sabes qué, Roger? Esto lo vas a intentar'. Y a partir de ahí fue dejarlo todo y empezar a trabajar como nadie, a muerte, las horas que hicieran falta día a día construyendo un proyecto artístico y un discurso. Creo que ser artista no solo es cantar, sino es tener un discurso y un mensaje que transmitir", ha señalado.

¿Se ve llevando su discurso a Eurovisión? "Hace dos o tres meses no me veía ni en Benidorm, pregúntame dentro de unos días", bromea. "Me gusta estar presente, vivir el día a día y hacer bien mi trabajo, ahora lo que toca es hacer bien la semifinal y una vez pase eso, ya veremos dónde vamos", dice, aunque subraya que tiene "todas las ganas, la motivación y la fuerza para hacerlo y para ir, pero todo con su tiempo".