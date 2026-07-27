El Roig Arena baila al ritmo de Chayanne en una noche de grandes éxitos y baladas románticas

Chayanne actúa en el Roig Arena - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 13.000 personas se han dado cita en la noche del domingo en el Roig Arena de València para disfrutar del concierto de Chayanne, que ha recalado en el recinto valenciano dentro de su gira internacional "Bailemos Otra Vez".

El espectáculo ha arrancado alrededor de las nueve de la noche, cuando el artista puertorriqueño ha irrumpido en el escenario al ritmo de un explosivo mashup de "Bailemos Otra Vez", "Salomé" y "Boom Boom", desatando los primeros aplausos de un público entregado desde el inicio, informa la organización en un comunicado.

A partir de ahí, el directo ha transitado entre los ritmos latinos más bailables y las baladas románticas que han marcado más de cuatro décadas de trayectoria. El tono más nostálgico y sentimental ha llegado pronto con "Y Tú Te Vas", que se ha elevado con el medley conformado por "Yo te amo", "Volver a nacer" y el hit "Completamente enamorados".

El ambiente festivo no ha tardado en regresar con "Fiesta en América" y "Humanos a Marte", uno de los éxitos más populares. En la recta final, Chayanne ha reivindicado el optimismo y la celebración de la vida con "Madre Tierra (Oye)", antes de dar paso a uno de los momentos más emotivos de la noche con la balada "Dejaría Todo". Sin embargo, aún quedaban sorpresas por llegar. Tras abandonar momentáneamente el escenario, el artista ha regresado para el bis, que ha comenzado con "Tiempo de Vals".

Poco después, ha cumplido una de las tradiciones más esperadas de la gira al invitar a una afortunada seguidora a subir al escenario para bailar junto a él durante "Bailando Bachata".

El colofón de una noche marcada por el romanticismo y el baile no podía ser otro que el incombustible "Torero", quizá el tema más conocido de su discografía que ha hecho cantar y bailar al unísono a todo el Roig Arena.