El Roig Arena cumple medio año con 930.000 asistentes

Actuación de Manuel Carrasco en el Roig Arena de València - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Roig Arena de València ha recibido en sus seis primeros meses en funcionamiento a más de 930.000 personas, que han asistido a alguno de los 182 eventos deportivos, musicales, de entretenimiento y corporativos que ha acogido en este período.

El recinto multiusos impulsado por Juan Roig, ha acogido, como sede del Valencia Basket, un total de 370.000 asistentes a los partidos de los primeros equipos masculino y femenino (ambos participan tanto en sus ligas nacionales y en la Euroliga).

Además, 102.000 aficionados asistieron a la Copa del Rey, organizada en el recinto entre el 19 y el 22 de febrero. En el plano musical, los asistentes a los más de 60 conciertos celebrados suman 410.000 (50.000 en el Auditorio Roig Arena), con un total de 31 'sold outs' (eventos con todas las entradas vendidas); destacando grupos y artistas como Camilo, Manuel Carrasco, Quevedo (récord del recinto con más de 19.000 asistentes), Joaquín Sabina, Mónica Naranjo, Roxette, David Bisbal, Il Volo, Fito & Fitipaldis o André Rieu. Además, el recinto fue la sede de LOS40Music Awards, donde participaron artistas como Rosalía, Ed Sheeran o Myles Smith.

Por su parte, los cerca de 60 eventos corporativos que han tenido lugar en los distintos espacios del Roig Arena han atraído a alrededor de 50.000 asistentes, con citas destacadas como la Noche de la Economía Valenciana, AECOC, el acto en defensa del Corredor Mediterráneo o la Cerámica Night Experience.

IMPACTO INTERNACIONAL

La actividad del recinto valenciano, subrayan sus responsables en un comunicado, "ya está impactando a escala internacional". 'Pollstar', principal revista y plataforma de datos del mundo dedicada exclusivamente a la industria del entretenimiento en vivo y los conciertos, ha incluido en su número de febrero al Roig Arena en sus rankings.

En la categoría de recintos de 15.000 a 30.000 espectadores de aforo, la publicación estadounidense coloca al Roig Arena en la octava posición a nivel mundial en el mes de enero por entradas vendidas.

En cuanto al ranking 'Magna Charta' de arenas de la misma categoría correspondiente a todo el año 2025 en Europa, Roig Arena está también incluida: ocupa el puesto 31 del continente en venta de entradas con tan solo 4 meses de actividad (de septiembre a diciembre).