El Roig Arena montará el 13 de marzo una fiesta remember y electrónica con Sensity World, Javi Boss o José Coll

VALÈNCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Roig Arena de València acogerá el próximo viernes 13 de marzo, a apenas 48 horas de los días grandes de Fallas, una cita con la música remember y electrónica. Bajo el nombre Remember del Arena, reunirá a grandes referentes de la música remember y electrónica.

Organizado por Remember Mania, esta jornada única se celebrará de 17 a 00 horas y contará con las actuaciones de Sensity World (Live), DJ Konik (que presentará NehterWorld Atlantis), Miguel Serna, Javi Boss, José Conca, José Coll, Coqui Selection y Raúl Antón, avanza el recinto multiusos.

Remember del Arena nace con la vocación de convertirse en la referencia musical de la tarde fallera, ofreciendo una producción técnica de alto nivel junto con sonido e iluminación de última generación.

Las entradas saldrán a la venta el próximo miércoles 18 de febrero a las 12 horas en la web del Roig Arena.