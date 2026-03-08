El Roig Arena vibra con más de ocho horas de música de DJ Fluor, Sidonie, Lori Meyers, La Casa Azul o Ley DJ - ROIG ARENA

VALÈNCIA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El auditorio Roig Arena de València vibró durante este pasado sábado con Heineken House 2026, el primer festival de música patrocinado por la marca, 'founding partner' del recinto, que reunió a cerca de 10.000 asistentes durante sus ocho horas de música en directo. Actuaron DJ Fluor, Sidonie, Lori Meyers, La Casa Azul o Ley DJ

La tarde arrancó sobre las 17.30 horas con la actuación de DJ Fluor. El albaceteño encendió el ambiente con una sesión que fusionó indie y electrónica, detallan desde el recinto multiusos.

Después llegó el turno de Sidonie, que repasó algunos de los éxitos más representativos de su discografía, como 'Carreteras infinitas' o 'Fascinado', además de presentar temas de su nuevo álbum, 'Catalan Graffiti'.

Seguidamente, Lori Meyers tomó el escenario para celebrar más de dos décadas de trayectoria, demostrando por qué continúan siendo una de las bandas esenciales del pop alternativo nacional. Cantaron 'Emborracharme', 'Mi realidad' o 'El tiempo pasará'.

La energía subió todavía más con la actuación de los británicos James, referentes del movimiento 'Madchester' y autores de canciones como 'Sit Down' o 'Getting Away With It (All Messed Up)'. Con más de 25 millones de discos vendidos, la banda inauguró su 2026 con una emocionante actuación en Roig Arena en la que no faltaron temas como 'Sometimes' o 'Born of Frustration'.

A continuación, La Casa Azul desató en el recinto una explosión de luces y colores con su característica propuesta de pop electrónico. Toda una experiencia multisensorial que desencadenó el baile colectivo entre los asistentes al ritmo de 'Los chicos hoy saltarán a la pista', 'Podría ser peor' o 'La revolución sexual'.

La noche concluyó con una actuación con sello valenciano de la mano de Ley DJ, una de las productoras y dj's más destacadas del panorama nacional, que puso el broche de oro al festival bien entrada la madrugada