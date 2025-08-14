El Rototom calienta motores para su 30 aniversario y prevé 200.000 asistentes de todo el mundo

Recinto de conciertos del Rototom Sunsplash en Benicàssim, a los pies del parque natural del Desert de les Palmes. - ROTOTOM SUNSPLASH

Actúan Marcia Griffiths, Julian Marley, Ky-Mani Marley y The Wailers en el año en el que Bob Marley habría cumplido 80

El rugido del icónico león del Rototom Sunsplash se vuelve a instalar, del 16 al 23 de agosto, en Benicàssim (Castellón) y marca el inicio de una edición muy especial: la número 30, tres décadas después de su nacimiento a los pies de los Alpes italianos en la pequeña Gaio di Spilimbergo.

Esta edición prevé reunir a más de 200.000 personas de más de un centenar de países, con España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Suiza, Holanda, Bélgica, Estados Unidos, Portugal y Austria como principales lugares de origen.

El festival reggae más emblemático de Europa celebra su trayectoria con un espíritu renovado, bajo el lema 'Celebrating life'. Ocho días de música, cultura, reflexión y convivencia dan forma a esta edición "histórica" que se perfila como una de las más largas y ambiciosas de su recorrido, con dos jornadas más que en 2024. Esto reafirma al Rototom Sunsplash como una "propuesta vacacional diferente, inmersiva, alegre y profundamente humana", destaca su director, Filippo Giunta.

Del 16 al 23 de agosto, el Rototom ofrecerá actividad ininterrumpida cada día desde las 14 horas hasta la madrugada, con una programación cultural que piensa en todos los perfiles de público. El recinto incluye zonas reservadas para familias, espacios adaptados para personas con discapacidad, áreas de descanso, oferta gastronómica internacional (hasta 30 este año, de Etiopía a Jamaica), zonas de juegos, mercadillos artesanales y múltiples talleres.

Este año regresa Discovery Lab de la mano del CERN, uno de los centros internacionales de investigación más prestigiosos. Un espacio para divertirse con la ciencia y aprender a través de sus talleres a tocar el theremín, elaborar helado casero desde una base científica o descubrir las propiedades de los imanes.

DEBATES SOBRE LA DANA Y PALESTINA

Las sesiones de baile urbano solidarias con Gaza, en el marco del proyecto Move 4 Gaza, o de reggae en familia saltarán a la agenda de Teen Yard y Magicomundo, respectivamente. Jamkunda, que volverá a vibrar con sus sesiones de baile afromoderno, explorará este año el teatro contra el racismo, mientras Pachamama combinará sesiones de yoga con talleres de agroecología y debates que pondrán su mirada en la dana que y en las historias de solidaridad surgidas tras la catástrofe.

El Foro Social del Rototom volverá a convertirse en altavoz por la paz, los derechos humanos y la defensa del planeta desde su sede, instalada por segundo año consecutivo en el Teatre Municipal de Benicàssim. Habrá seis sesiones del 16 al 21 de agosto de acceso libre, por las que pasarán la líder indígena y ministra de Brasil Sonia Guajajara; Raquel Martí, directora ejecutiva de UNRWA España, o el periodista Gonzo. Se abordará el clamor por la paz y la dignidad para el pueblo palestino o el legado de justicia social de José Mujica.

Por su parte, las tardes en la Reggae University permitirán explorar y aprender la compleja evolución de la música popular jamaicana y su expansión por el mundo con artistas en cartel como Burning Spear, Spice, Marcia Griffiths o Tiken Jah Fakoly.

CONCIERTOS

En su edición 2025, el Rototom ofrece un potente cartel artístico desplegado sobre siete escenarios --uno de ellos en la vecina playa castellonense del Gurugú--, encabezados por el reggae más místico de Burning Spear (17 de agosto) a Tiken Jah Fakoly (23 de agosto).

Shaggy, emblema mundial del dancehall, compartirá el 19 de agosto su energía desbordante y sus hits planetarios, mientras Orishas (22 de agosto) ofrecerá su hip hop cubano cargado de raíz, fuerza y mestizaje.

Marcia Griffiths (21 de agosto), leyenda viva del reggae e integrante de las I-Threes, el trío vocal que acompañó a la banda de Bob Marley, celebrará, también sobre el Main Stage, sus 60 años de carrera musical.

El 80 aniversario que Bob Marley habría cumplido este 2025 estará más que presente a través de la propia Marcia Griffiths, sus hijos Julian Marley (17 agosto) y Ky-Mani Marley (en un show junto a Alborosie el 20 de agosto) y de The Wailers, la banda de la leyenda del reggae (18 de agosto).

El cartel suma a Spice (18 de agosto), Koffee (21 de agosto), Tarrus Riley y Morgan Heritage (16 de agosto), L'Entourloop, Cimarons y OBF (20 de agosto), Steel Pulse (21 de agosto), Misty in Roots y Ken Boothe (22 de agosto) o Third World y Mortimer (17 de agosto), entre muchos otros artistas.