La rotura de una tubería obliga a evacuar las consultas de oncología de El Clínico

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VALÈNCIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La rotura de una tubería ha obligado a desalojar este viernes las consultas de oncología del Hospital Clínico de València, situadas en la octava planta del edificio materno del centro hospitalario, según han informado fuentes de la Conselleria de Sanidad.

El problema se ha originado sobre las 13.00 horas en una bajante de la novena planta de máquinas y el agua ha afectado al piso inferior, donde están las consultas de oncología. Por ello, se ha procedido a suspender inmediatamente la actividad y se ha desalojado a los pacientes y acompañantes que estaban en consulta o en sala de espera por otro ascensor de zona no afectada.

El agua se ha retirado pasadas las 15.00 horas y en estos momentos se está evaluando la avería para dejarlo solucionado en las próximas horas, según las mismas fuentes.