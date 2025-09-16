Rovira critica la ausencia de Morant en la apertura del curso de las universidades valencianas: "Pura pose"

Archivo - El conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat valenciana, José Antonio Rovira, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

La ministra suspendió asistencia tras informaciones sobre la investigación por violencia de género del profesor que lee la lección inaugural

ALICANTE, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha criticado a la ministra Diana Morant por cancelar su asistencia al acto de apertura del curso de las universidades valenciana, que este año se celebra en la Universidad de Alicante. "Pura pose", ha considerado.

Así lo ha manifestado el representante de la Generalitat al ser preguntado por los medios por la decisión de la ministra de Universidades, Diana Morant, de no asistir finalmente a la ceremonia porque "no se dan las condiciones para ello".

El motivo es el hecho de que la lección inaugural sea a cargo de un catedrático de Derecho Procesal al que investiga la justicia por presuntos malos tratos a su exmujer, según ha informado la Cadena SER, que precisa que está citado a declarar el próximo 25 de septiembre en calidad de investigado en la fase de diligencias previas del procedimiento.

Al respecto, el conseller Rovira ha expresado: "A mí lo que me sorprende es que la presunción de inocencia no sirva. Sirve para el fiscal general del Estado, que inaugura el curso judicial estando a punto de sentarse en el banquillo, y a este señor, que está en diligencias previas, la ministra ya lo acusa. Se llama pura pose".

Rovira ha insistido en que le parece una "auténtica barbaridad que ella esté de acuerdo" en que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, inaugure el curso judicial y que, "en cambio, aquí no acuda" la ministra "porque dice que hay un señor que tiene una denuncia por violencia de género, pero que es una denuncia nada más, que no se ha abierto juicio ni hay ninguna condena".

"La presunción de inocencia parece que solo funciona para los miembros del Partido Socialista", ha sentenciado.