Rovira critica que el Gobierno "deje fuera" del CPFF la financiación y exige un fondo de nivelación "con urgencia"

Archivo - El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira Jover, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, ha lamentado que el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), convocado para el lunes 6 de julio, "deje fuera el debate sobre la reforma de la financiación autonómica, una cuestión prioritaria para la Comunitat Valenciana".

Así, ha explicado que el Ministerio de Hacienda "ha convocado un consejo para abordar la regla de gasto, los objetivos de déficit del Estado y de las comunidades autónomas de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2027". "Es una cuestión que debe tratarse si el Gobierno quiere por fin intentar sacar adelante unos presupuestos, ya que no hay que olvidar que lleva con las cuentas prorrogadas desde 2023, pero no puede hacerse a costa de olvidar un debate como el de la financiación, que es urgente", ha subrayado el conseller a través de un comunicado.

El responsable de Hacienda ha recalcado que el último CPFF se celebró el 14 de enero. "Lo convocó la entonces ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, obligada tras el anuncio de Junqueras (ERC) sobre un modelo de financiación para Cataluña. En esa reunión no se dieron datos concretos, solo se mostró un 'power point' y no hemos vuelto a saber absolutamente nada", ha criticado.

En esta línea, ha manifestado que el debate de la financiación es "incómodo" para el Gobierno de Sánchez, que "vio cómo todas las comunidades autónomas, con la única excepción de Cataluña, mostraban su rechazo a algo sobre lo que aún hoy desconocemos la letra pequeña". "Tal vez esta sea la razón por la que ha decidido dejar esta cuestión fuera del orden del día del CPFF, alegando que habrá otro más adelante para tratar el tema", ha apuntado.

Rovira ha reiterado que "mientras no se apruebe el nuevo modelo, el Consell de Pérez Llorca va a seguir exigiendo la llegada urgente de un Fondo de Nivelación Transitorio que compense la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana". "De este tema parece que tampoco interesa hablar en el CPFF del próximo lunes. El ministro Arcadi España debería hacer memoria y recordar que es el mismo fondo que él mismo pedía cuando era conseller de Hacienda", ha añadido.

El conseller ha pedido al ministro que ejerza su cargo "tomando decisiones". "Arcadi España tiene en su mano dar pasos en financiación autonómica, en el fondo de nivelación transitorio o decidiendo sobre la personación de su Ministerio en el caso de las joyas del expresidente Zapatero, como le ha sugerido el juez", ha concluido.