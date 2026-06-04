Rovira exige a Sánchez que "se acuerde de los valencianos" en financiación: "Queremos ayuda y la hemos pedido"

VALÈNCIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Hacienda, Economía y Administración Pública, José Antonio Rovira, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se acuerde de la Comunitat Valenciana en materia de financiación autonómica: "Señor presidente, Pedro Sánchez, queremos ayuda y la hemos pedido. Cuando tengas un momento entre viajes y tribunales, acuérdate de los valencianos".

Rovira ha cerrado este jueves por la tarde la ronda de comparecencias de conseller en la comisión de Presupuestos de Les Corts para exponer los números de sus departamentos. Una comparecencia en la que ha insistido en las demandas al Gobierno de la reforma del sistema de financiación y de un fondo transitorio de nivelación.

Ha exigido que la reforma se aborde "con seriedad" en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), no de forma bilateral entre el Ministerio de Hacienda y cada comunidad como ha planteado el secretario de Estado mediante una carta, "precisamente unas semanas después de conocer el acuerdo de presupuestos para Catalunya entre el PSC y ERC".

Además, ha señalado que "seguimos sin conocer de dónde sale el dinero" de la propuesta de reforma planteada a principios de este año por el Gobierno: "3.669 millones más para la Comunitat Valenciana, una cantidad que nos dejaría otra vez por debajo de la media del resto".

Mientras tanto, ha exigido de nuevo al Gobierno que apruebe "inmediatamente" un fondo de nivelación transitorio en el que están de acuerdo "sindicatos, patronal y la comisión de expertos nombrada por el Botànic, y que también reclamaba con urgencia [el ministro] Arcadi España cuando era conseller".

Otras de las peticiones que ha reiterado al Gobierno son abonar el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario, el gasto provocado por la dana "que la Generalitat "financia con más deuda" o su deuda de 4.000 millones en materia de dependencia y de mil millones por la atención sanitaria a desplazados.

El titular de Hacienda también se ha quejado de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) durante tres años y ha definido el anuncio de Sánchez de PGE para 2027 de "otro conejo de la chistera para intentar tapar la corrupción que no cesa y asola al PSOE".

PRESUPUESTO

Su departamento cuenta con 536,6 millones, una bajada respecto a los 602,6 millones del año pasado que ha justificado porque no se han incluido ayudas a afectados por la dana que ya "alcanzaron sus objetivos".

El área de Simplificación Administrativa experimenta una de las mayores subidas, un 128% más hasta 5,23 millones, para seguir reduciendo trámites y desarrollar proyectos de automatización e inteligencia artificial en procesos administrativos.

Función Pública aumenta un 18,8% hasta 12,8 millones, algo que ha ligado con la "importantísima" oferta de empleo público para 2026 aprobada el pasado febrero, con un total de 2.671 plazas.

En Patrimonio se prevé finalizar después de verano las obras de rehabilitación del Palacio de Calatayud de València y licitar el complejo logístico y ampliación del archivo de Riba-roja de Túria.

INSPECCIÓN DEL JUEGO

Por otro lado, continuará la implantación del plan de inspección del juego, con actuaciones para perseguir el juego ilegal y controlar el acceso de menores. Rovira ha abogado por un "equilibrio" entre "el derecho a esta forma legal de ocio", la actividad empresarial y la protección de los colectivos más vulnerables.

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC) cuenta con 250 millones para proyectos como el nuevo Centro Valenciano de Ciberseguridad, el nuevo sistema integral de gestión de Recursos Humanos o la Historia Social Única.

Paralelamente, se mantiene la línea nominativa a la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer) frente a "los derechos de emisión que pueden poner en peligro la viabilidad de la industria".

El Institut Valencià de Finances (IVF) dispone de 142,7 millones (+24%) para líneas como la de 6 millones para apoyar a empresas afectadas por la dana, la bonificada por los efectos de la situación del Golfo Pérsico o los avales para compra de vivienda joven. Y el Instituto Valenciano de Estadística reduce su presupuesto hasta 373.000 euros "en consonancia con las políticas de eficiencia del Consell".

GRUPOS

Por parte de los grupos, José Antonio Díaz (PSPV) ha reprochado al conseller que haya tardado "un minuto en sacar a Sánchez", ha exigido que acepte el nuevo modelo de financiación y ha definido estas cuentas en tres aspectos: "Les falta dinero, les sobran excusas y tienen dueño", en alusión a Vox por el "peaje político" del PP.

Carles Esteve (Compromís) ha calificado los presupuestos de "irreales" porque son "el pago a Vox" para que Juanfran Pérez Llorca, que está "en horas bajas", aguante "un poco más" aunque sea "con respiración asistida". Ha advertido que "acabarán en recortes" y de que la rebaja fiscal es "una trampa".

Mientras, Teresa Ramírez (Vox) ha reivindicado el "sello" de su grupo como "oposición seria y socio leal" en estas cuentas, basado en tres ejes: reducción fiscal, vivienda y prioridad nacional. "Cada año son mejores porque son más Vox", ha resumido, y ha advertido de que la infrafinanciación y la inmigración son "las principales causas del déficit que nos ahoga": "No podemos ser el hospital de medio mundo".

PRIORIDAD NACIONAL: "NO ESTAMOS INVENTANDO NADA"

En sus réplicas, el conseller ha asegurado que la prioridad nacional que pide Vox no supone "inventar nada", ya que según él consiste en "que la gente tenga un arraigo en el territorio vaya por delante y no se produzca un efecto llamado" en el acceso, por ejemplo, a "viviendas baratas". "Que esto vaya a la gente de aquí y, sobre todo, a los valencianos", ha recalcado.

Tras subrayar que este será el tercer presupuesto que el Consell del PP pacta con Vox desde 2023, ha destacado que supondrá "un alivio muy grande para las rentas medias y bajas" con las rebajas fiscales incluidas en la ley de acompañamiento. "Vamos a bajar el IRPF menos de lo que me gustaría, sí, pero hacemos un esfuerzo de bajada, de gestos, porque ustedes habíais convertido esta comunidad en un infierno fiscal", ha espetado a la izquierda.

Rovira ha insistido en preguntar al PSPV "dónde están" los 3.700 millones de la propuesta de reforma de financiación del Gobierno, ya que solo se conoció "un PowerPoint" presentado por la exministra Mª Jesús Montero. "Yo lo que quiero son los 1.800 que Arcadi España exigía al Gobierno", ha reiterado sobre el fondo de nivelación.