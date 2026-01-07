Rovira pide al Gobierno central mayor apoyo al sector cerámico de la Comunitat para mantener su calidad y competitividad

Reunión de José Antonio Rovira con responsables de ASCER - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 7 Ene. (EUROPA PRESS) - -

El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, ha trasladado este miércoles a la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER), el compromiso de la Generalitat para exigir al Gobierno de España "mayor apoyo y ayudas" para que el sector cerámico de la Comunitat Valenciana mantenga su calidad, competitividad y potencial.

Rovira se ha reunido este miércoles con el presidente de ASCER, Ismael García Peris, así como con los vicepresidentes de la entidad, Miguel Nicolás y Manuel Ángel Murillo, y el secretario general, Alberto Echavarría. Por parte de la Conselleria han asistido también el secretario autonómico de Economía, Cayetano García, y el director general, Francisco Soria.

El conseller ha afirmado que el sector cerámico de la Comunitat Valenciana, radicado principalmente en la provincia de Castellón, "es uno de los más dinámicos e innovadores de España" y ha destacado "su calidad, tecnología y diseño". "Es una industria puntera en innovación, ha realizado un gran esfuerzo para ser más competitiva, liderar tendencias de diseño, de funcionalidad de la cerámica en arquitectura y decoración, y para poner en marcha la industria 4.0 en sus procesos productivos y en su proceso de venta", ha señalado.

"No obstante -ha indicado Rovira- no hay que perder de vista que el sector se enfrenta a retos como el nuevo marco regulatorio ambiental europeo". En ese sentido, el conseller ha señalado que es "imprescindible" que el Gobierno de España "se ponga del lado del sector con hechos y apoye también una flexibilización en los objetivos sostenibles para la industria cerámica que plantea Bruselas, con una adecuación progresiva".

Rovira ha recordado que a nivel nacional el sector cerámico español "es el primer productor europeo y el tercer exportador mundial en volumen, ya que el 73 por ciento del total de las ventas se realizan al exterior".

En la provincia de Castellón se concentra el 97% de la producción nacional y el 40% a nivel europeo y se ubica más del 80% de las empresas del sector. "El clúster cerámico castellonense es una referencia de una industria única, competitiva y sostenible asentada en Europa", ha señalado Rovira. Desde la Conselleria se ha trasladado también a ASCER la continuidad del apoyo al sector para el desarrollo de acciones estratégicas.