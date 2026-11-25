Archivo - El consellero de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira Jover, durante la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2026, en el Palau de la Generalitat. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, ha afirmado que el PSOE "no puede dar lecciones sobre financiación tras ocho años" de Pedro Sánchez en el Gobierno y "cero soluciones para la Comunitat Valenciana".

Rovira se ha referido así en un comunicado a las declaraciones de Arcadi España, ministro de Hacienda y número 2 de la candidatura del PSOE al Congreso por Valencia, así como del expresidente de la Generalitat Ximo Puig sobre un nuevo modelo de financiación autonómica. En concreto, España y Puig han afirmado que "con el PP y Vox no habrá un nuevo modelo de financiación autonómica, porque no creen en el estado del bienestar y no creen en las autonomías".

Tal como ha señalado Rovira, "el PSOE ha vuelto a recurrir a la financiación autonómica como arma electoral, pero sus dirigentes deberían empezar por hacer autocrítica y tener memoria".

Al respecto, el conseller ha manifestado que es "tan sencillo como recordar que hay un Gobierno socialista en España desde hace ocho años y que en la Comunitat Valenciana gobernó otros ocho el Botànic, y buena parte del tiempo fueron gobiernos simultáneos". Según ha resaltado Rovira, "el resultado lo conoce todo el mundo: no ha habido nuevo modelo de financiación autonómica aprobado y en vigor que acabara con la infrafinanciación valenciana".

Rovira ha recordado que "la única propuesta" sobre financiación planteada por el Gobierno de Sánchez "fue pactada con ERC antes de llevarse al Consejo de Política Fiscal y Financiera", y el resultado "de no tener un diálogo con las comunidades autónomas", ha apuntado, "es que provocó un rechazo casi unánime, ya que solo fue apoyado por Cataluña y en última instancia por Canarias".

"Eso incluye también que regiones gobernadas por socialistas, como Asturias y Castilla-La Mancha, se mostraron contrarias a una propuesta de la que todavía hoy nadie ha explicado la letra pequeña, ya que nunca han dicho de dónde iban a salir los fondos, y que además dejaba a la Comunitat nuevamente por debajo de la media", ha remarcado.

Por último, el titular de Hacienda ha indicado que la Generalitat Valenciana "reclama un fondo de nivelación transitorio en tanto que no haya modelo de financiación aprobado". "Se trata del mismo fondo que reclamaba Arcadi España cuando era conseller de Hacienda y del que mágicamente se olvidó al llegar al Consejo de Ministros y que en cambio sí lleva Alberto Núñez Feijóo en su programa electoral", ha apostillado.