Gabriel Rufián en el acto de campaña en Vila-real - COMPROMÍS-FRONT VALENCIÀ

Asegura que quiere un gobierno del PSOE presionado por las izquierdas soberanistas

CASTELLÓ, 19 Nov. (EUROPA PRESS) - -

El cabeza de lista de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al Congreso de los Diputación, Gabriel Rufián, ha señalado hoy que estaría muy bien que los candidatos a la Presidencia del Gobierno del PSOE y PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente hablarán en el debate de esta noche de políticas que realmente incidan para mejor en la vida de la gente.

Rufián se ha pronunciado así ante los medios durante su visita a Vila-real (Castellón), donde ha participado en un mitin para apoyar a Compromís-Front Valencià.

"Creo que ha costado mucho durante todos estos años que el PSOE se mueva para según qué cosas, y creo que las izquierdas soberanistas Bildu, BNG, Compromís y ERC, también evidentemente Podemos y Sumar, hemos presionado al PSOE hasta límites casi insoportables para hacer cosas buenas para la gente, para mejorar la agenda legislativa, y yo me siento también orgulloso de eso", ha apuntado Rufián.

Así, ha señalado que espera que en este debate se hable de vivienda "para frenar la especulación y para sacar de la ecuación a los especuladores del mal llamado mercado de la vivienda"; de seguridad; de impuestos; de corrupción, y -ha dicho- "estaría muy bien que el señor Sánchez diera explicaciones de por qué hay dos secretarios de organización en la cárcel por robar".

"Feijóo es un mal parlamentario, entonces no espero mucho de él, aunque también es cierto que se la juega, por lo que veremos a ver qué pasa", ha añadido.

CATALUÑA

Así mismo, ha destacado que Pedro Sánchez debería hablar de Cataluña "para saber exactamente cuál es el proyecto que tiene el PSC, en este caso el PSOE para Cataluña, porque hasta ahora lo que hemos visto es a un señor Hereu -cabeza de lista del PSC al Congreso por Barcelona- que dice frases vacías y a un señor Sánchez que tiende a la frivolidad, pero no sabemos exactamente cuál es el proyecto del PSOE". "Yo quiero un gobierno del PSOE presionado por las izquierdas soberanistas, porque a mí no me interesa gobernar España, pero quiero que se gobierne en España", ha subrayado.

Además, el candidato de ERC ha manifestado que se debería de hablar de Cataluña en el debate porque Feijó y Abascal "amenazan también a la Comunitat Valenciana".

Respecto a Compromís-Front Valencià ha señalado que lo que se ha hecho en la Comunitat Valenciana es exactamente lo que cree que se debería de haber hecho en todas partes, "simplificar, optimizar la oferta electoral en la izquierda". "No fue posible en todas partes, ha sido posible aquí y yo me siento muy orgullos de ir con los compañeros y compañeras de Compromís", ha añadido.

Preguntado por las declaraciones del líder de Junts, Carles Puigdemont, respecto a que se ha aprovechado de la ambición de Sánchez para derrotar a España, Rufián ha pedido a la derecha catalana que "respete la institución que supone la Presidencia de la Generalitat".

Respecto a por qué no ha participado junto a Ana Colau, que también ha estado hoy haciendo campaña en la Comunitat Valenciana, Rufián ha alegado temas de agenda. "Yo no hubiera tenido ningún problema en hacer un acto con Ana", ha añadido.

La cabeza de lista de Compromís-Front Valencià al Congreso por Valencia, Àgueda Micó, ha asegurado que su candidatura lo que ha querido es que toda la izquierda valenciana tenga una única papeleta para poder ir a votar, "un voto que no le va a fallar a nadie, que podrá hacer tode el mundo sin tener que taparse la nariz, en definitiva un voto que parará a la extrema derecha y obligará al PSOE a hacer políticas valientes y que hará que los valencianos, a través de un grupo parlamentario propio, tengamos una voz valenciana para conseguir la financiación, las inversiones y las politicas sociales y los derechos y libertades que tanto anhelamos".

Por su parte el número dos por Valencia de Compromís-Front Valencià, Alberto Ibáñez, ha señalado que el 20N se juegan la posibilidad de que Compromís-Front Valencià tenga grupo propio en Madrid por primera vez para llevar "las reivindicaciones históricas en materia de financiación, del Corredor Mediterráneo, pero también una agenda social basada en la vivienda, y que haga que Abascal no sea viceprsidente en las próximas elecciones".