Rufián pide a Oltra aprovechar la "oportunidad histórica" para unir a la izquierda y llama a abandonar las "diferencias"

La exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante la celebración del acto público de debate político ‘València Espai de Trobada’ - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La exvicepresidenta de la Generalitat y futura candidata de Compromís a la Alcaldía de València, Móxnica Oltra, y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, han llamado a la unidad de la izquierda de cara al próximo ciclo electoral con un frente que vaya "más allá" de las siglas, para lo que han abogado por abandonar las "mínimas y miserables diferencias del pasado y del presente". "Y si las izquierdas no nos podemos de acuerdo: primarias, hagamos primarias, votemos y aglutinémonos alrededor del mejor". En este sentido, ha pedido a Oltra que aproveche esta "oportunidad histórica".

Así lo han manifestado en un acto para reflexionar sobre el futuro de la izquierda, celebrado en la tarde de este viernes en el auditorio del Parque de Cabecera de València, a rebosar de militantes y simpatizantes, y que ha comenzado con gritos de 'La izquierda unida jamás será vencida' por parte del público. Al mismo han asistido representantes de la izquierda como el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, el diputado de la coalición en el Congreso Alberto Ibáñez o el exalcalde de València Joan Ribó, entre otros.

Rufián también le ha pedido a Oltra que "ayude" --y se ha mostrado convencido de que "lo hará"-- a "meter en la cárcel" al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón, a quien ha llamado "psicópata y asesino". "Por su inacción y por no estar donde tenía que estar", ha concretado, entre críticas también hacia quienes "compartían gobierno y no hicieron nada". "Por eso es un homicidio imprudente, es bastante de psicópata presentarte en el funeral de la gente que ha muerto gracias a que no estabas donde tenías que estar", ha expuesto.

Dicho esto, también le ha rogado que aproveche la "oportunidad histórica" para unir a la izquierda y ha recalcado que la ciudad de València "puede ser el reflejo de muchas cosas". Para ello, también ha subrayado la necesidad de "dejar atrás y de lado nuestras mínimas y miserables diferencias del pasado y del presente" para conseguir "frentes comunes" que puedan echar "no solo a una mafia y unos ladrones, sino también la gente que ha permitido que por su inacción muera gente trabajadora por la cara". "Si València no consigue tumbar ni revertir lo que parece inevitable, seguramente no nos merezcamos nada más", ha apostillado.

En este contexto, Rufián ha defendido que en la izquierda hay "gente extraordinaria" a los que aplaude "hace mucho tiempo", pero ha lamentado que siempre "nos presentamos por separado". "Hasta ahora decíamos que no pasaba nada, pero ahora viene gente chunga de verdad", ha subrayado, por lo que ha considerado "negligente no unirnos". "Nos hemos de poner provincia a provincia", ha especificado.

"PROGRAMA COMÚN"

Para ello, ha llamado a hacer un "programa común" --más allá de decir "que viene el lobo"-- centrado en la vivienda tras haber "fracasado enormemente" en este aspecto y ha marcado objetivos como "prohibir la especulación inmobiliaria".

Además, el portavoz de ERC ha advertido de que, si la izquierda no es capaz de ponerse de acuerdo, Vito Quiles "presentará el matinal de Televisión Española" y Bertín Osborne "el programa del sábado por la noche". "Quiero salir en el Instagram y el TikTok de todo el mundo, es mi responsabilidad y eso no me hace menos de izquierdas, me hace más útil", ha reflexionado. "Tenemos que estar en todos lados porque, si no, estamos entregando a nuestra juventud a esta gente --la extrema derecha-- y yo me niego a eso. Que me llamen lo quieran", ha añadido.

Por su parte, Mónica Oltra ha abogado por "volver a un discurso moral" y ha advertido de que la izquierda está "asumiendo los marcos de la derecha". "Hemos de volver al marco emancipatorio", ha remarcado, al tiempo que ha llamado a construir una sociedad en la que la política "no sea gobernada por sinvergüenzas".

"Hemos de volver a hacer un discurso que saque la bondad de las personas, que no apele al sentimiento de ira, porque el fascismo nos quiere iracundos. La indignación te hace luchar, pero la ira te hace destruir. No construiremos nada desde la ira, sino desde la empatía, el amor al otro, desde la conciencia de clase y desde la compasión, incluso desde el perdón", ha enfatizado.

((Seguirá ampliación))