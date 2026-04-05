El Sábado Santo termina con tres rescates en la zona del Sabinar, Finestrat y Callosa d'en Sarrià

Imagen del segundo rescate en Collado del Pouet, Finestrat (Alicante) - CONSORCIO DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jornada del Sábado Santo finalizó con tres rescates de senderistas en Alicante: un hombre en la zona del Sabinar, entre Mutxamel y San Vicente del Raspeig, otro en Collado del Pouet, Finestrat, y una mujer en la ruta circular de la Sierra de Bernia, en Callosa d'en Sarrià, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

En la zona del Sabinar, entre Mutxamel y San Vicente del Raspeig, un hombre de 65 años fue rescatado tras presentar dolor torácico irradiado al brazo con sospecha de infarto. El aviso llegó al Consorcio de Bomberos de Alicante a las 09.24 horas y la intervención finalizó a las 11.40. El operativo evacuó al paciente en helicóptero hasta la helisuperficie hospitalaria, donde fue transferido a una unidad de Soporte Vital Básico (SVB).

En Collado del Pouet, Finestrat, un joven de 19 años fue rescatado tras sufrir una torcedura de tobillo que le impedía continuar la marcha. A la llegada del operativo, el herido fue localizado y, tras una primera atención sanitaria, se le inmovilizó la extremidad con una férula y fue evacuado en helicóptero. Posteriormente, fue trasladado a la helisuperficie de Finestrat, donde se realizó la transferencia a una unidad de SVB.

En la ruta circular de la Sierra de Bernia, en el término municipal de Callosa d'en Sarrià, una mujer de 59 años fue rescatada tras sufrir una caída que le provocó mareos y heridas en mano y rodilla. A la llegada del equipo, dos rescatadores y un sanitario accedieron hasta la víctima y confirmaron una posible fractura-luxación de codo en el brazo derecho.

La mujer fue atendida con analgésicos, inmovilizada con férula y evacuada en helicóptero hasta la helisuperficie de Finestrat, donde fue transferida a una unidad de Soporte Vital Básico.

En los tres rescates intervinieron el helicóptero Alpha 01 y el Grupo Especial de Rescate (GER).