'Sagunt a Escena' ofrecerá en agosto una programación que combina textos clásicos junto a creaciones actuales

Archivo - Sagunt a Escena ofrece una programación que combina textos clásicos junto a creaciones actuales - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El festival 'Sagunt a Escena' ofrece 19 propuestas escénicas (seis de ellas, teatrales), entre el 1 y el 23 de agosto, que combinan textos clásicos y propuestas de autoría contemporánea. Así, el Teatro Romano acogerá espectáculos basados en obras del Siglo de Oro y otros textos del repertorio universal, junto a creaciones actuales.

Esta cita estival está organizada por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), en colaboración con la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Sagunt, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El día de inicio se ofrecen dos obras basadas en textos del Siglo de Oro español. La inauguración será a cargo de una producción propia del IVC, 'El Narciso en su opinión', escrita por Guillem de Castro entre 1612 y 1615. Se trata de una comedia vodevilesca que, bajo la apariencia de una comedia de enredo, aporta una reflexión sobre la condición humana, el amor, las máscaras y la mentira frente a la verdad.

El montaje, en versión de Chema Cardeña y con dirección de Rebeca Valls, estará en cartel los días 1 y 2 de agosto en el Teatro Romano. Sobre las tablas, un elenco de diez conocidos intérpretes de la escena valenciana, como Josep Manuel Casany y Aina Gimeno, y, en el equipo artístico, destacados profesionales de la Comunitat Valenciana.

El mismo día 1, a las 20.00 horas, la compañía Visitants, experta en ofrecer espectáculos en espacios singulares y al aire libre, presenta en la Glorieta 'I si fem un clàssic?', una comedia "dislocada y trepidante" que se adentra en la tradición teatral.

La compañía se sirve de versos de Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca para ofrecer una mirada "actual y reflexiva" sobre la lectura contemporánea de los clásicos, así como el papel de la mujer en ellos.

AUTORÍA CONTEMPORÁNEA Y EN VALENCIANO

El 6 de agosto llegará al Teatro Romano 'Original Greek', de la compañía Marina Toniovic. La pieza, escrita por Juli Disla y Eva Mir e interpretada en valenciano, relata el viaje de una pareja a Atenas. En este contexto, sus directores y protagonistas, Toni Agustí y Marina Alegre, entablan "intensas" conversaciones sobre su relación, el amor, las diferencias y la comunicación, con el turismo como telón de fondo.

El día 11 actuará la compañía Teatro La Plaza, que ofrecerá 'Hamlet, una versión recontralibre'. Los intérpretes, con síndrome de Down, darán vida a un texto tejido con las palabras de Shakespeare y su propia vida, anhelos y frustraciones. La obra cuenta con dramaturgia y dirección de Chela de Ferrari, ha recorrido festivales de todo el mundo y está interpretada por ocho actores y actrices.

El 13 de agosto se representará 'La dama boba', de Lope de Vega, dirigida por Josep Maria Mestres. En versión de Xus de la Cruz, la pieza plantea cuestiones como la "confortable ignorancia en que podemos llegar a instalarnos y cómo algunas situaciones llegan a romper el confort a base de preguntas incómodas".

El espectáculo consiste en una producción del Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro-Clásicos en Alcalá Comunidad de Madrid, Ajedrez y Octubre Producciones, que viene avalada por las buenas críticas recibidas durante su estreno reciente.

LA ADOLESCENCIA Y LOS MITOS CLÁSICOS

La Casa de Cultura del Port de Sagunt acogerá 'Princeses, cavallers i dracs', una producción de Centro Teatral Escalante escrita por Guadalupe Sáez y Jerónimo Cornelles, quien también firma la dirección, y llevada a escena por Bramant Teatre.

La propuesta valenciana se acerca a un grupo de adolescentes para aproximar al públicos sus sueños, anhelos o frustraciones en un mundo "hiperconectado y, en ocasiones, hostil hacia ellos".

La programación teatral concluirá el 20 de agosto, en el Teatro Romano, con 'Fedra, en los infiernos'. José María del Castillo ha escrito y dirige un texto que actualiza el mito de la princesa enamorada de su hijastro.

Lydia Bosch protagoniza esta historia de amor y pasión, a la que el director confiere una óptica actual a partir de Las Moiras, figuras vinculadas al destino en la tradición griega. Julio Peña interpreta a Hipólito en esta gran producción del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Coribante y La Raíz Producciones.