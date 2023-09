Sala Russafa plasma el "vértigo de vivir" con el estreno absoluto de 'La eterna sensación de empezar de cero'

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sala Russafa de València estrena del 21 al 24 de septiembre, dentro de la programación del festival Russafa Escènica, 'La eterna sensación de empezar de cero', "una reflexión sobre el vértigo de vivir".

Se trata de un proyecto de la compañía emergente Viento A Favor coproducido junto al festival y con el soporte del centro cultural de Ruzafa.

Como el nombre del espectáculo indica, esta pieza supone un nuevo comienzo para la actriz, cantante y dramaturga Sonia Sahuquillo, alma de esta iniciativa.

"Me he rodeado de amigos y de gente a la que admiro muchísimo profesionalmente para llevar a cabo esta obra, que me rondaba la cabeza desde hace años y que supone un nuevo arranque, un inicio más en mi vida", confiesa la creadora, quien ha plasmado muchas de sus experiencias vitales y laborales en esta sensible pieza con toques de humor, de patetismo, de sinceridad y de humanidad. Lo interesante es que lo particular se convierta en universal y me parece que mucha gente, sea de la generación que sea o tenga cualquier tipo de ocupación, se va a ver reflejado en lo que vive la protagonista de la obra", argumenta Sahuquillo.

"En los últimos años he oscilado entre Valencia y Madrid, comenzando y terminando proyectos, relaciones, haciendo mudanzas... La verdad es que se hace duro y da mucho vértigo, pero también tiene su punto ilusionante", explica la actriz, que "vomitaba" sus vivencias en notas que después compartía con los coautores de la obra, Mar Mandli y Jesús Redondo, para darle formato escénico.

"Ellos me conocen perfectamente y han sabido ayudarme a convertir en material dramatúrgico experiencias que a veces fueron duras y otras, miradas desde la distancia, me han traído exactamente hasta aquí, a tener una nueva oportunidad", explica Sahuquillo sobre un espectáculo en la que Víctor Fajardo le acompaña sobre el escenario, actuando y tocando al piano en directo temas fácilmente reconocibles por los espectadores.

PUESTA EN ESCENA

La puesta en escena juega tanto con la intérprete como con el público, que será partícipe de la situación un tanto surreal en la que se encuentra la protagonista, una heroína por su capacidad --tras ahogarse en él-- de nadar, subir al borde del vaso y verlo medio lleno.

Fernando Soto se suma a este equipo de profesionales y amigos. Director de éxitos teatrales como 'Mejorcita de lo mío', 'La estupidez' o 'El minuto del payaso', en este proyecto comparte la dirección de esta pieza con Redondo. "Sigo la trayectoria de Soto desde hace muchos años y me admira la maestría con la que actúa, escribe, dirige... para mí era un sueño que me dirigiera y este proyecto lo ha hecho posible", apunta ilusionada Sahuquillo, que regresa a la escena valenciana a través de su participación en Russafa Escènica y debuta en el escenario de Sala Russafa, "teatro que es todo un referente en València".

El montaje para el que se ha creado la compañía Viento A Favor se incluye en la programación de 'Bosques' (piezas de larga duración) del citado festival. Y, tras su estreno absoluto esta semana, viajará a Madrid, donde actualmente se asienta la actriz y promotora del espectáculo.