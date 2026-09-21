Sale a licitación el proyecto de la futura biblioteca municipal de la Malva-rosa - AJUNTAMENT VALÈNCIA

VALÈNCIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha sacado a licitación la redacción del proyecto básico y de ejecución de la futura biblioteca municipal de la Malva-rosa. El contrato incluye el estudio geotécnico, la dirección de las obras y sus instalaciones y la coordinación de seguridad. El importe económico asciende a 308.651 euros (IVA incluido) y las ofertas se pueden presentar hasta el próximo 1 de octubre.

"Con este equipamiento, València ampliará su red de bibliotecas municipales hasta alcanzar 33 centros en la ciudad. Un esfuerzo para dotar a los barrios no sólo de infraestructuras donde leer, estudiar o prestar libros, sino también para que cuenten con espacios culturales con una amplia oferta de servicios, tanto para niños como para adultos, como exposiciones, clubes de lectura y actividades para los más pequeños", manifiesta el concejal de Acción Cultural, José Luis Moreno.

Con este trámite, el consistorio "acelera" la puesta en marcha de este nuevo espacio municipal. "La futura biblioteca de la Malva-rosa es una demanda de los vecinos y vecinas, y hemos contado con su colaboración para redactar los pliegos técnicos del proyecto, de manera que responda a las necesidades culturales concretas del barrio", añade Moreno.

La parcela municipal destinada a este nuevo equipamiento en la Malva-rosa fue adscrita a la concejalía, por acuerdo de la junta de gobierno local de fecha 26 de septiembre de 2025. Este terreno, ubicado entre la avenida de la Malva-rosa y la calle Pare Antón Martín, cuenta con una superficie de 701,34 metros cuadrados por planta. Las alturas permitidas son un total de cinco (planta baja y cuatro superiores), lo que supone una edificabilidad máxima de 3.506,70 m2.

EDIFICIO MULTIFUNCIONAL

Este nuevo espacio nace como equipamiento cultural de proximidad al servicio de la ciudadanía. No solo se hará frente a la satisfacción de una "carencia objetiva" en materia de servicios culturales, sino que también supondrá el reconocimiento institucional de una histórica aspiración colectiva impulsada desde el propio barrio por sus entidades representativas.

La futura biblioteca constituye una actuación de interés público, en tanto que las bibliotecas públicas municipales son concebidas por la ciudadanía como espacios esenciales de convivencia, formación e inclusión, orientados a facilitar a la colectividad una amplia gama de servicios, fondos y actividades de fomento, promoción y acceso a la información, a la cultura, a la investigación y al conocimiento.

La creación de este equipamiento permitirá reforzar la red municipal de lectura pública y atender una necesidad cultural largamente sentida por el vecindario del barrio, lo que contribuirá a la cohesión social, a la dinamización comunitaria y a la igualdad en el acceso a los servicios públicos culturales.

Dadas las características urbanísticas de la parcela y su elevada capacidad de edificación, el proyecto se concibe bajo una premisa de optimización del suelo dotacional. Se requiere el diseño de un edificio de naturaleza multifuncional que trascienda el uso bibliotecario e integre armónicamente otros servicios públicos complementarios, lo que supone un fomento de la creación de un espacio de convivencia e intercambio vecinal de referencia en el distrito.