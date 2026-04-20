Sales considera que en la primera jornada de regularización se podrá atender a 600 personas en Castelló

Archivo - El portavoz del equipo de gobierno de Castelló, Vicent Sales - AYTO CASTELLÓ - Archivo

Cree que el procedimiento no es el adecuado, "por muy buenas intenciones que quisieran tener"

CASTELLÓ, 20 Abr. (EUROPA PRES) - -

El portavoz del equipo de gobierno y concejal de Convivencia Social e Interculturalidad, Vicent Sales, prevé que en el plazo de una semana podría finalizar el inicio del procedimiento de regularización de migrantes en Castelló, puesto que hoy se podría atender a 600 personas y calcula que en la capital de la Plana solicitarán dicha regularización entre 2.500 y 3.000 personas.

Sales ha explicado a Europa Press TV que, "en previsión del caos que iba a suponer este proceso porque se ha hecho con cierta improvisación y acabando generando los problemas a los ayuntamientos, que son la administración más cercana, y para minimizar el impacto", han concentrado todas las actividades del proceso de regularización por lo que afecta al Ayuntamiento -certificado de empadronamiento y certificado de vulnerabilidad- en la Concejalía de Interculturalidad.

"El objetivo es agilizar todo el procedimiento y minimizar el impacto sobre los servicios municipales y que los usuarios de los mismos que se tienen que relacionar con la administración para cualquier otro trámite no se vieran afectados por este proceso", ha explicado.

A pesar de todo, el concejal ha indicado que está funcionando "relativamente rápido" y se está atendiendo prácticamente a una persona cada dos minutos, con lo que cree que acabará el día con unas 600 personas atendidas.

"La imprevisibilidad, la falta de información y la premura hace que muchos de los migrantes que se quieran acoger al proceso quieran desde el primer día tener todos los papeles solucionados, con lo que prefieren, si es necesario, hasta pasar la noche haciendo cola, lo que genera unas colas interminables que creo que progresivamente iremos resolviendo, pues el esfuerzo que se ha hecho por parte del Ayuntamiento, en colaboración con Policía Local y Policía Nacional, hace que estemos gestionando razonablemente bien este proceso", ha subrayado Sales.

La estimación que se está haciendo es entre 2.500 y 3.000 personas sean atendidas en la ciudad de Castelló, "por lo que en una semana, posiblemente, se habrá terminado el inicio del procedimiento", ha añadido el edil.

Así mismo, Sales considera que aunque creían que era necesario regularizar a la gente que llevaba muchos años trabajando aquí para que ayuden a la economía, el procedimiento "no ha sido el adecuado". "Hubo una Iniciativa Legislativa Popular que se promovió por parte de entidades sociales y tenía un gran apoyo por el Congreso de los Diputados, y el Gobierno de repente se ha sacado de la manga un procedimiento mediante un Real Decreto que lo que ha hecho es generar incertidumbre, premura y se ha hecho un poco al margen de lo que marca la propia UE".

"El procedimiento no es el adecuado por muy buenas intenciones que quisieran tener", ha insistido.