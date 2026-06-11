El Salón del Cómic de València reforzará en 2027 las zonas dedicadas al cómic y al fomento de la lectura

Imagen del Salón del Cómic - MARCOS SORIA ROCA

VALÈNCIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Salón del Cómic de València reforzará en su próxima edición, del 26 al 28 de febrero de 2027, dos de las áreas que han despertado un mayor interés entre las nuevas generaciones: Zona Asia, dedicada al manga y la cultura pop asiática, y AU-K!, el espacio orientado al fomento de la lectura y al descubrimiento del cómic entre el público infantil y juvenil.

El universo del cómic y la cultura pop volverá a conquistar Feria Valencia con un evento que regresará, un año más, como gran punto de encuentro para miles de aficionados, autores, editoriales y profesionales del sector.

Desde la organización avanzan que el Salón del Cómic, "consolidado como una de las grandes citas culturales de la Comunitat Valenciana y de referencia nacional para el sector", afronta su próxima edición con una estrategia orientada al crecimiento y ampliación de públicos.

Esta apuesta responde al objetivo de ampliar públicos, conectar generaciones de lectores y seguir sumando nuevas formas de creación y cultura, sin perder la esencia del evento. El cómic continuará siendo el eje central del salón y el principal espacio de encuentro para lectores, autores, editoriales y profesionales.

El evento continuará desarrollando algunas de sus líneas más destacadas, como su apuesta por el cómic africano y del sur global, con programación específica de charlas, conferencias y exposiciones que han convertido al salón en un espacio de conexión entre España y distintos territorios africanos.

Paralelamente, los aficionados vivirán experiencias en otros espacios ya consolidados como Joc&Rol, dedicado a los juegos de mesa y rol, junto con la Experiencia Carnet Jove del IVAJ, y nuevas propuestas vinculadas a la novela gráfica, la ilustración, manga, cosplay, la creación digital y otras formas de cultura pop.

La organización trabaja en una programación y una lista de invitados nacionales e internacionales que volverán a situar a València en el centro del universo del cómic y convertirán esta nueva edición en "uno de los grandes acontecimientos culturales de 2027".