Sánchez anuncia 13.000 millones de inversión de Aena en los aeropuertos de España entre 2027 y 2031

ELCHE (ALICANTE), 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una propuesta de inversiones de Aena para los aeropuertos de España que ha cifrado en 13.000 millones de euros entre 2027 y 2031, con el fin de que estas instalaciones puedan "adaptarse al crecimiento de la demanda" y seguir modernizándolas.

Así lo ha detallado este jueves en la terminal de Alicante-Elche Miguel Hernández, que ha acogido la presentación de este plan de gasto, como paso previo a su incorporación en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para dicho periodo.

Al acto también han asistido los ministros de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, además de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena. También el alcalde de Elche, Pablo Ruz.

