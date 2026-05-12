Sánchez Verdú actualiza en el Palau la tragedia griega con una 'Medea' "inmersiva"

El Palau de la Música acoge el estreno absoluto de 'Medea', del compositor José María Sánchez Verdú - PALAU DE LA MÚSICA

VALÈNCIA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

'Medea', el "monodrama" de José María Sánchez Verdú, el compositor residente de la Palau de la Música de esta temporada, llega al auditorio valenciano en una versión actualizada del clásico de Eurípides e "inmesiva" que invita al público a "sumergirse" en el mundo interior de la protagonista.

La pieza, que tendrá su estreno absoluto este viernes, 15 de mayo, en la Sala Iturbi, se ha presentado este martes en rueda de prensa en el Palau, y ha contado con la presencia de su director-gerente, Vicent Llimerá; la subdirectora de Música, Nieves Pascual; el director titular y Artístico de la Orquesta de València, Alexander Liebreich; José María Sánchez-Verdú, y la soprano Ángeles Blancas, quien da vida a la protagonista.

Llimerá ha puesto en relieve la apuesta que hace el auditorio por fomentar la figura de compositor residente que, es muy habitual en otros teatros europeos pero que, en el caso de España, no suele utilizarse.

Así, ha elogiado las obras creadas por Sánchez-Verdú durante su estancia y ha puesto en relieve la ópera Medea --que es la tercera producción que lleva a cabo-- que representa "una muestra de su talento": "Es uno de los compositores más brillantes del país y con mayor proyección internacional", ha apuntado.

Por su parte, el compositor ha agradecido al Palau la oportunidad y ha asegurado que, para él, esta obra es su "gran apuesta" y su "gran reto" que se ha planteado para ofrecer al auditorio valenciano.

José María Sánchez Verdú ha confesado ser "un amante concienzudo del mundo de la antigüedad grecolatina" y ha indicado que concibe la música como "una forma de pensamiento" y que, por ello, "casi todos" sus trabajos la música y la obra están "muy relacionados con espacios de pensamiento que tienen que ver con otras culturas, con la espiritualidad".

"OBRA ENORMEMENTE EXIGENTE"

De este modo, el compositor considera que, con 'Medea', vuelve a vincularse con "el mundo de la tragedia griega" pero desde un modo diferente al habitual ya que, según señala, su pieza "no se parece en nada" a la original porque se inspira en la versión del libro homónimo de la poeta Chantal Maillard que se centra en "el mundo" de la protagonista.

Sánchez Verdú ha explicado que poco antes de la pandemia descubrió el libro de Maillard y que, al leerlo, vio que era "un joya" con la que sabía que tenía que hacer algo y que, ahora, años después, ha conseguido darle vida a la historia "a través de la voz de Ángeles Blancas, que es el centro, porque ella aporta el cuerpo, la voz, la tragedia y el drama".

"Es una obra enormemente exigente para el joven Liebreich, para la voz de Ángeles Blancas y para la orquesta, porque es una obra enorme de 43 minutos. Es una auténtica inmersión en el personaje de Medea con esta visión lucha vital", ha aseverado.

En este sentido, ha incidido la poeta plantea el personaje de Medea desde "el futuro" cuando "ya es un personaje mayor y mira hacia atrás": "Medea es extranjera, maga, hechicera, amante, vengativa, madre y asesina, que quizás es el rasgo más característico de la tragedia de Eurípides, el personaje que mata a sus hijos, y todos estos elementos son elaborados por Chantal de una forma política trágica muy particular y muy especial", ha subrayado.

"Es un auténtico monodrama que espero que en un futuro pueda hacerse como una ópera para un solo personaje", ha sostenido el artista, al tiempo que ha destacado que él concibe la música también como "una reflexión sobre el espacio" y que, en este caso, la orquesta "no estará solo en el espacio tradicional del escenario, sino que muchos instrumentos están repartidos por el espacio y van a cambiar de posición y van a integrar al público en un ritual de movimiento".

Igualmente, Ángeles Blancas ha explicado que, para ella, este proyecto ha supuesto "un acercamiento muy íntimo con Chantal Maillard, muy femenino, su vida personal, su dolor personal, ella es un alma antigua que ha trascendido a través de ese icono que es Medea".

"Medea representa muchas cosas, es para mí un fuego muy carnal y muy humano. Medea no es solo una asesina, es muchas cosas más. Ahí es donde he entrado yo, he entrado con el texto y con todos los colores que la orquesta ahora me va a hacer sentir. Ahora tengo que sentirlo todo, transformarlo dentro de mí, y sacarlo a la luz con toda la gama local extrema, los sentimientos y la prosa tiene que ser sorpresiva. Voy a conocerla de manera completa en el ensayo", ha apuntado.

PIEZA "INMERSIVA"

En este sentido, la subdirectora de Música ha ahondado en que la 'Medea' que se presentará en el Palau de la Múscia "no es la historia de un asesinato" sino que habla de lo que ocurre en el "interior" de la protagonista: "Al final, de lo que nos hablan los clásicos es de los temas que todos los días nos preocupan, que son la venganza, la tradición, ese Mediterráneo que tantas vidas se cobra, los remordimientos, y todos esos temas que están en la tragedia clásica son los temas a lo que hoy, José María Sánchez Verdú, ha puesto música", ha remarcado.

Así, ha señalado que se trata de una pieza "inmersiva" porque "deja lejos esa función ritual de sentarse y escuchar algo que hay encima de una escenario" dado que "van a tener la sensación de estar sumergidos en un espacio que es toda la sala".

"Los músicos estarán ubicados en diferentes partes. Algunos, como la soprano y algunos instrumentistas, se van a ver también en el espacio y lo que pretendemos no es que el público contemple la obra por contemplar, sino que la contemple compartiendo y siendo parte de ella, entrando en ese templo, entrando dentro de esa Medea y haciéndole parte de esta reflexión, que es un grito desesperado ante la traición y la venganza", ha remachado.

Finalmente, Alexander Liebreich ha celebrado contar con un compositor en residencia en el Palau de la Música y ha destacado la importancia de "no tenerlo solo en los conciertos contemporáneos, sino dentro de los conciertos de abono".