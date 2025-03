Sanidad abrirá los hospitales por la tarde y se marca como retos la AP, la Estrategia Digital y la Salud Mental

Gómez exige al Gobierno los 1.023 millones de gastos de deuda por la atención a desplazados

Vox apoyará las cuentas "si van en esta línea" y la oposición critica que "les falta la chapa y pintura del pacto con Abascal"

VALÈNCIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha destacado este lunes que la Atención Primaria, la Estrategia Digital y la Salud Mental serán "las tres grandes apuestas" del presupuesto en 2025 y ha anunciado asimismo que se van a abrir los hospitales por la tarde en jornada ordinaria "a coste cero reorganizando las plantillas como ya se hace en La Fe o en Clínico".

Gómez ha realizado estas declaraciones en la presentación en Les Corts del presupuesto de su departamento para 2025, que asciende a 9.186 millones, un 8% más, en la que se ha comprometido a "conseguir que cada euro que aparece, se ejecute". Con todo, ha apuntado que los presupuestos "no son infalibles" y ha admitido de que es "posible que en algún caso se tenga que ajustar la propuesta inicial", pero ha confiado en contar "con el apoyo" de los grupos.

Asimismo, ha exigido al Gobierno central los 1.023 millones de deuda por la asistencia a desplazados. Se trata de 200.000 asistencias que suponen un gasto de 77,6 millones anuales y ha pedido que sea una "reclamación unánime" ya que esa cuantía supera el 11% del presupuesto global.

De igual modo, ha asegurado, ante la política del Ministerio de 'yo te invito y tú pagas', que "ningún ciudadano de la Comunitat Valenciana se va a quedar sin ninguna prestación que pueda mejorar su estado de salud porque el Gobierno no lo financian porque --ha recalcado-- lo financiaremos nosotros".

Gómez ha explicado que los objetivos del decreto de la Atención Primaria son el cambio en el modelo de jerarquización; la dotación de nuevos recursos para exploraciones y pruebas complementarias para agilizar diagnósticos; o la introducción, "hoy ya realidad", de la inteligencia artificial.

Para ello, se incrementará en 54 millones el programa de Atención Primaria que alcanzará los 1.744 millones para desarrollar tres líneas estratégicas. Además, ha resaltado que con la conversión de jornada ordinaria a complementaria los sábados "se aumentará la atención de los pacientes de forma programada en horario vespertino" y se facilitará también la conciliación familiar.

La tercera línea se refiere a la adecuación y mejora de las infraestructuras de los centros con 82 millones de inversión directa y un 30% más en subvenciones a Ayuntamientos y Diputaciones para la adecuación de consultorios auxiliares con una dotación de 6,5 millones.

Respecto al anuncio de la prórroga de la concensión del hospital de Elx-Vinalopó ha señalado que "no se prórroga sin más, sino exigiendo no solo las liquidaciones, sin los compromisos pactados" y en ese sentido ha apuntado su voluntad de integrarlo en la agrupación sanitaria departamental para que "el control sea bidireccional y que haya sinergias".

ESTRATEGIA DE SALUD DIGITAL Y SALUD MENTAL

Por otro lado, se invertirá 235 millones en la Estrategia de Salud Digital hasta 2027 para fortalecer el sistema con nuevas tecnologías: "No podemos proyectarnos hacia el futuro utilizando herramientas del pasado", ha recalcado.

En concreto, el programa de Información para la Salud aumenta su dotación en un 55,8% hasta los 127,5 millones, de los que 90 se destinan al capítulo 6 de inversiones. Se trata, ha dicho, de "una apuesta clara por un nuevo escenario tecnológico que se va a ver reflejado en la historia clínica única, el anillo radiológico y la implantación de la IA".

Por último, el programa de Salud Mental y Adicciones contará con un presupuesto que supera los 192 millones. "La salud es vital, no solo porque desde el primer minuto la consideramos como una piedra angular, sino porque las consecuencias de las inundaciones y el trabajo de reconstrucción obliga a un esfuerzo adicional", ha recalcado.

De este modo, del presupuesto en Salud Mental más de 131 millones se destina a personal y al respecto ha recordado los 200 nuevos puestos de trabajo creados. Además, se apostará por los Hospitales de Día para Salud Mental con 18 centros para personas adultas, con 450 plazas y una inversión de más de 56 millones para los próximos cinco años. "Con este aumento, pasamos de estar a la cola a ser la segunda autonomía con mayor tasa de plazas del país", ha matizado Gómez.

A ellos se sumarán la licitación de 18 hospitales de Día de Salud Mental para la infancia y la adolescencia con 480 plazas y 62 millones, así como siete Unidades de Trauma Complejo en los departamentos afectados por la dana y la creación de 22 Unidades de Detección Precoz, en colaboración con Educación, que incluyen 56 plazas de psicología. Además, para casos agudos, habrá nuevas unidades de hospitalización para la infancia y la adolescencia, y, a finales de 2025 se dispondrá de 33 camas.

En Salud Pública se destinan 165 millones para actuar fundamentalmente en la prevención aumentando el espectro vacunal e incluyendo la inmunización para el VRS del adulto e iniciar el cribado de cérvix.

INCENTIVAR AL PERSONAL E INFRAESTRUCTURAS

Del mismo modo, ha reivindicado "una actualización en la cultura de la incentivación" porque ve "ineficiente e inadmisible" que "en determinadas áreas de trabajo el rendimiento del personal, a igualdad de complejidad, sea mayor en la jornada extraordinaria que en la ordinaria" y por ello se destinará 40 millones a la productividad variable". "Lo que no se puede hacer es que yo no trabajo por la mañana o no trabajo lo que me toca hacer y trabajo por la tarde porque pierde el principio de equidad", ha apuntado.

Además, el aumento del capítulo de Personal permitirá atender el incremento de plantilla para los nuevos centros y servicios que se crean e incluyen un año completo del personal de Manises y Denia. En cuanto a las inversiones en infraestructuras sanitarias, ha resaltado las obras de ampliación en hospitales, Crónicos y de Larga Estancia y centros de salud.

Desde Vox, Ana Vega ha mostrado la predisposición de su grupo "a negociar y a sacar adelante los presupuestos, siempre y cuando se cumplan lo que nosotros ya hemos puesto encima de la mesa y al respecto ha recalcado: "Si vamos en esta línea, así, sí, esto es lo que Vox quiere, que se trabaje por y para la ciudadanía y no por los chiringuitos".

"CORTINA DE HUMO"

Por contra, desde Compromís Carles Esteve ha criticado que estos presupuestos son "parte de una cortina de humo" para "intentar tapar" las peticiones de dimisión del president Mazón por la dana, ha arremetido contra el acuerdo con Vox y "sus recortes y ha advertido de que si ejecuta los presupuestado "el 9 de octubre la Sanidad colapsará". Así, ha afirmado que estas cuentan tienen "una agujero negro" de 4.000 millones, entre "los 1.200 que le falta y los 3.000 que ha pintado ficticios".

Asimismo, desde el grupo socialista Rafa Simó ya señalado que "esta película ya se ha visto" y ha cuestionado, parafraseando a Mazón, "si este presupuesto tiene lo que tiene" ya que "ha presupuestado menos de lo que gastó el año pasado" y además, ha recalcado que "falta saber cómo acabará este presupuesto" porque "le faltan la chapa y pintura del pacto entre Mazón y Abascal": "Una cosa es cómo entra y otra cosa es cómo es".