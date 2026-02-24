Sanidad acorta los tiempos de espera en las unidades de hemodinámica al implantar una nueva estructura de trabajo en red

Imagen de la reunión - GVA

La Conselleria de Sanidad implanta en las unidades de hemodinámica de los hospitales una nueva estructura de trabajo en red que acorta los tiempos de espera, lo que supone un "importante beneficio" para los pacientes y también para los profesionales, al ampliar experiencia mediante la incorporación de nuevas técnicas y una nueva estructura de trabajo en red.

Para ello, la Conselleria de Sanidad ha designado cuatro Unidades de Hemodinámica Avanzada referentes del Sistema Valenciano de Salud en los hospitales Clínico, La Fe y General en València y el Doctor Balmis en Alicante, que son las encargadas de las patologías cardiovasculares complejas, dado que la hemodinámica avanzada ha sido catalogada como servicio hospitalario de nivel 4, es decir, de alta complejidad.

Sus profesionales realizan prestaciones sanitarias con especial dificultad técnica, uso de tecnología sanitaria o procedimientos que requieran una amplia experiencia profesional. El objetivo es que las cuatro unidades de hemodinámica de referencia "trabajen de forma coordinada" con las otras diez que tendrán asignadas "para agilizar y mejorar los circuitos asistenciales", según ha explicado el conseller de Sanidad, Marciano Gómez.

Gómez ha señalado que la coordinación de los servicios asistenciales, la gestión compartida de agendas, de recursos y criterios clínicos "va a permitir homogeneizar la atención sanitaria". "Además, la creciente complejidad de las técnicas en cardiología intervencionista, junto con el objetivo de mejorar la equidad y la eficiencia del sistema sanitario hace necesario que se creen redes asistenciales integradas que faciliten el intercambio de experiencia, recursos y conocimientos", ha subrayado.

Así se ha pronunciado el conseller tras la reunión que ha mantenido con los responsables de los servicios de cardiología y de las unidades de Hemodinámica de los hospitales La Fe, Manises, Arnau de Vilanova y Doctor Peset, que forman parte del grupo de expertos que participa en la elaboración de la nueva organización asistencial, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Marciano Gómez ha indicado que la finalidad es implantar una nueva estructura organizativa en red de las unidades de hemodinámica de la Comunitat Valenciana que establezca los itinerarios clínicos y que cuente con protocolos "consensuados para garantizar la mejor calidad asistencial a los pacientes".

El ámbito de actuación va más allá de una única agrupación sanitaria interdepartamental, lo que garantiza la misma calidad asistencial independientemente de donde se resida. Marciano Gómez ha explicado que con esta nueva estructura estas unidades avanzadas "actuarán como referentes de las unidades de hemodinámica ordinarias para intervenciones de alta complejidad y riesgo".

ESTRUCTURA

Por todo ello, la Conselleria de Sanidad ha establecido la siguiente estructura: los hospitales de Vinaròs, La Plana, Sagunto y Francesc de Borja de Gandia tendrán como referencia la unidad avanzada del Clínico de València; En La Fe de València se integran los pacientes del Doctor Peset, Manises y Arnau-Llíria; el Hospital General de València será el referente para Requena, La Ribera, Lluís Alcanyís de Xàtiva, Ontinyent y General de Castelló y el Doctor Balmis de Alicante engloba al resto de hospitales de la provincia.

El titular de Sanidad ha aseverado que, de manera operativa, la red "supone la redistribución de los pacientes para agilizar tanto el diagnóstico como el tratamiento, aprovechando la especialización de cada unidad por lo que se gana en eficiencia al reducir la demora".

EXPERIENCIA PREVIA "CON ÉXITO"

Previamente a la configuración final de la red de hemodinámica se ha desarrollado una experiencia entre los hospitales La Fe y Arnau de Vilanova "con resultados que garantizan los beneficios de esta nueva estructura de trabajo", ha asegurado la Generalitat.

La colaboración en red entre la unidad de hemodinámica del Hospital Universitario y Politécnico La Fe y la sala de hemodinámica del Hospital Universitario Arnau de Vilanova, creada recientemente, ha supuesto reducir de 180 días a 24 la demora para cateterismos diagnósticos, es decir, se ha disminuido la lista de espera cerca del 90 por ciento para diagnosticar patologías cardiovasculares y aplicar tratamiento.

El conseller de Sanidad ha calificado de "óptimos" los resultados de esta experiencia entre estos dos hospitales, por lo que se van a integrar también las unidades de hemodinámica del Hospital Doctor Peset y del Hospital de Manises, "con el fin de mejorar y garantizar en condiciones de equidad la atención a los pacientes con patología cardiovascular".

"Por tanto, el objetivo es extender esta experiencia a todo el Sistema Valenciano de Salud porque ya tenemos la evidencia de que este sistema de trabajo en red es muy satisfactorio, ya que permite compartir los recursos asistenciales, acortar los tiempos de acceso al tratamiento y garantizar mayor calidad y equidad para todos los pacientes con patología cardiovascular", ha concluido Marciano Gómez.