Sanidad adjudica por 70 millones de euros la implantación de la Historia Clínica Única en la Comunitat Valenciana

Conselleria de Sanidad - GVA

VALÈNCIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha adjudicado por 70 millones de euros el contrato para la implantación de la Historia Clínica Única en la sanidad pública valenciana, un proyecto "estratégico" que permitirá disponer de un sistema "integrado y centralizado" de información clínica para toda la Comunitat Valenciana.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha explicado que la nueva plataforma "posibilitará el acceso a la información clínica completa y actualizada de cada paciente desde cualquier punto de la red asistencial, lo que favorecerá una atención más ágil, coordinada y centrada en la persona". Este proyecto se enmarca en la Estrategia de Salud Digital y constituye "uno de los pilares de la transformación del sistema sanitario valenciano", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Gómez ha calificado de "hito histórico este gran paso para que la Historia Clínica Única por fin sea una realidad en la Comunitat Valenciana y, con ello, vamos avanzando en el cumplimiento de un compromiso adquirido con los usuarios y profesionales de la sanidad pública valenciana".

La implantación se llevará a cabo "de forma progresiva" en las ocho Agrupaciones Sanitarias Interdepartamentales y sus centros adscritos, así como en hospitales de atención a crónicos y larga estancia, centros de salud pública, el Servicio de Emergencias Sanitarias y el Centro de Transfusiones de la Comunitat Valenciana.

Como primera fase, el sistema se implantará en la Agrupación Sanitaria Interdepartamental Valencia-Oeste, que integra los departamentos de salud Valencia-Hospital General, Manises y Requena. Esta implantación inicial permitirá validar el funcionamiento del sistema en un entorno real y facilitar su posterior despliegue progresivo en el conjunto de la red sanitaria pública valenciana.

"La Historia Clínica Única permitirá que todos los profesionales sanitarios accedan a los mismos datos clínicos, lo que evitará duplicidades en pruebas, mejorará la coordinación entre especialistas y centros de salud para los tratamientos y contribuirá a reducir los tiempos de espera", ha señalado el conseller.

Gómez ha incidido en que este modelo "facilitará la continuidad asistencial entre los distintos niveles del sistema sanitario y permitirá una toma de decisiones clínicas más rápida, completa y fundamentada en información fiable y compartida".

El acceso integral y actualizado a la información clínica aportará "mayor seguridad y confianza" al paciente, al "minimizar los riesgos de errores y mejorar la calidad de la atención sanitaria". Además, permitirá una visión global del historial clínico que reforzará la atención personalizada.

Entre sus beneficios, la Historia Clínica Única también facilitará la investigación, al disponer de datos estructurados que permitirán mejorar el análisis clínico y poblacional, así como la planificación sanitaria y el seguimiento de enfermedades.

GESTIÓN DE RECURSOS

La implantación de este sistema supondrá asimismo un "avance" en la eficiencia del sistema sanitario, al "optimizar" los procesos asistenciales y administrativos y mejorar la gestión de los recursos disponibles.

La Historia Clínica Única se configura como la base tecnológica sobre la que se apoyará la evolución del sistema sanitario valenciano, al integrar en una única plataforma los distintos sistemas de información existentes y garantizar su interoperabilidad.

Su desarrollo permitirá ordenar y homogeneizar los procesos clínicos y organizativos, facilitará un funcionamiento más cohesionado de toda la red asistencial y sentará las bases para la incorporación de nuevas capacidades digitales.

Marciano Gómez ha afirmado que, con esta actuación, la Conselleria de Sanidad "refuerza su capacidad para adaptarse a los nuevos modelos de atención sanitaria, con una infraestructura preparada para integrar innovación, mejorar la gestión del conocimiento clínico y responder de forma más eficiente a las necesidades de la población valenciana".