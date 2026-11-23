Recreación del futuro Centro de Salud La Condomina de Playa de San Juan - GVA

ALICANTE, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha adjudicado las obras de construcción del nuevo Centro de Salud La Condomina de Playa de San Juan, en la ciudad de Alicante, por 10,25 millones de euros, según se ha publicado en la plataforma de contratación del sector público.

El futuro complejo, que se situará en la avenida Locutor Vicente Hipólito, atenderá a cerca de 21.000 ciudadanos y contará con una superficie construida de aproximadamente 3.758 metros cuadrados, ha informado la Generalitat en un comunicado.

En concreto, el centro se desarrollará en planta baja y dos alturas e incorporará las áreas funcionales de recepción, medicina de familia --con ocho consultas de medicina y ocho de enfermería--, pediatría --con cuatro consultas médicas y dos de enfermería pediátrica-- y odontología preventiva.

De igual manera, incluirá zona de extracciones y tratamientos, las áreas de curas avanzadas o cirugía menor y de la mujer, una consulta de rehabilitación con fisioterapia y gimnasio, una unidad de salud mental infantil, un punto de atención continuada y un área administrativa.

El plazo previsto para que se ejecuten las obras es de 24 meses y, según ha señalado la administración autonómica, la puesta en marcha del nuevo centro sanitario responde al aumento de la población que ha experimentado Playa de San Juan.