Sanidad afirma que realiza hasta octubre "11.423 mamografías más de cribado respecto al mismo periodo de 2024"

VALÈNCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha indicado que la Conselleria ha realizado hasta octubre de este año "11.423 mamografías más dentro del programa de cribado del cáncer de mama con respecto al mismo período del año anterior".

"Un dato que evidencia la efectividad de las medidas de mejora implementadas para revertir la situación de abandono en la que el actual equipo de la Conselleria encontró el programa de cribado de cáncer de mama", ha indicado Gómez en un comunicado.

En este sentido, el conseller ha señalado que "en 2024 denunció que el Botànic dejó a más de 167.000 mujeres sin invitar a participar en el programa y once mamógrafos de 25 obsoletos, inutilizables y sin contrato de mantenimiento, tal y como constataron los informes de la Inspección General de Servicios de la Generalitat y de la Oficina de Auditoría e Inspección de la Conselleria, que realizaron auditorías del programa de cribado de cáncer de mama". "Además, eliminaron la doble lectura, con el consecuente riesgo para la precisión de los diagnósticos", ha añadido.

"Nos encontramos con un programa en riesgo: desorganizado, tecnológicamente obsoleto y con fallos graves en los circuitos asistenciales, la capacidad de respuesta y la calidad de datos. Ahora estamos en el camino para que sea moderno, digital, con nuevas capacidades, mayor trazabilidad y centrado en las personas", ha incidido.

Por otra parte, ha indicado que, "a pesar de no incorporar a todas las mujeres a las que por edad correspondía en ningún año de su gobierno, el entonces 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, anunció en octubre de 2022 el incremento progresivo del rango de edad desde los 69 hasta los 74 años. Este año se ha introducido la cohorte de 72 años".

Según el titular de Sanidad, este anuncio "se hizo en año preelectoral, a sabiendas de que la situación del programa dejaba una media de 90.000 mujeres anuales sin citar dentro del rango de 45 a 69 años".

Por ello, ha calificado de "imprudente" el anuncio en aquel momento, en el que "sabía que no tenía capacidad para afrontar dicha ampliación". "Es un reto que ahora tenemos que asumir a la vez que recuperamos el programa tanto en recursos, como en organización, gestión, y tecnología", ha añadido.

Gómez ha detallado que su departamento "inició la implementación de un conjunto de medidas para recuperar el programa de cribado e ir incorporando a las mujeres de manera progresiva hasta alcanzar los porcentajes de invitación y participación óptimos, algo que, como ya se advirtió en 2024, no se consigue en un mes y ni siquiera en un año". "De hecho no se consiguió en ocho años de gobierno del Botànic, de manera que pediría que no se haga demagogia ni política con la salud de las mujeres de la Comunitat Valenciana", ha subrayado.

Entre las medidas de mejora implementadas, ha destacado "la inversión de 3,5 millones de euros en la renovación de once mamógrafos que se recibieron obsoletos y prácticamente inutilizables, y en un contrato anual de mantenimiento para todos los equipos, que hasta entonces no tenían, así como la recuperación de las dobles lecturas y la introducción de la IA como herramienta de apoyo para las lecturas de pruebas, además de la integración de la Unidades de Detección Precoz de Cáncer de Mama (UPCM) en los servicios de radiodiagnóstico hospitalarios, y un nuevo programa informático que garantiza un sistema de información riguroso, ordenado y eficiente, entre otras actuaciones".

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

Además, la Conselleria de Sanidad ha asumido el "compromiso" de "garantizar la comunicación de los resultados de mamografías del programa de cribado de cáncer de mama en un plazo máximo de 30 días desde la realización de la prueba".

En este sentido, ha resaltado que "las cartas de invitación a participar en el programa ya incluyen la advertencia de que si en ese plazo no se ha recibido notificación de resultados acudan al SAIP de su hospital, donde se ha establecido un trámite y procedimiento específico para el seguimiento de casos, o lo notifiquen enviando un correo electrónico a la dirección cribado_programa_mama@gva.es".

"En el primer semestre de 2026, la Conselleria de Sanidad completará el impulso tecnológico dado al programa con la automatización integral del proceso apoyado en plataformas de comunicación omnicanal, de manera que las mujeres podrán recibir toda la información del proceso, desde la invitación, citas para pruebas, informe de resultados, etc., a través de la nueva versión de la App GVA Salut que se pondrá en marcha en breve, y/o a través del canal de comunicación que elijan, ya sea correo electrónico, SMS u otros medios digitales. De este modo, la carta en papel enviada por correo postal dejará de ser el único canal disponible", ha apuntado.

"Este nuevo modelo de comunicación supondrá una mejora sustancial en el modelo de invitación, al garantizar una mayor eficacia en la recepción de las comunicaciones y, con ello, un incremento de la participación en el programa. Además, facilitará una comunicación más rápida y efectiva de los resultados, mejorando así la experiencia y la tranquilidad de las pacientes", ha afirmado.

El conseller de Sanidad ha afirmado que la automatización integral del proceso "constituye un paso más del impulso tecnológico dado a la gestión del programa de cribado", y ha añadido que "una transformación estructural de esta magnitud no se logra en cuestión de semanas". "Llevamos ya 15 meses de trabajo intenso, de revisión profunda, de decisiones valientes, y hoy podemos decir que estamos en la fase final y procuraremos tener el programa a pleno rendimiento durante el año 2026", ha remarcado.

Por último, ha insistido en que "los informes de Inspección ya advertían de que se partía de una situación muy deficiente y, por tanto, se tenía un largo recorrido y mucho trabajo por delante para situar al programa en los niveles de eficacia y eficiencia deseables".

Al respecto, el conseller ha reiterado que "la realidad encontrada fue muy preocupante, ya que más de la mitad de los mamógrafos antiguos y sin mantenimiento adecuado, un sistema de información obsoleto y poco fiable para controlar resultados, desconectado del resto de aplicaciones corporativas y con nula interoperabilidad, deficiente calidad de registros clínicos en bases de datos, así como ausencia total de control y planificación de recursos humanos, entre otras deficiencias detectadas". "En definitiva, un retroceso inaceptable", ha concluido.