Sanidad asegura que en estos momentos no hay lista de espera para el acceso a ciclos de inseminación artificial

VALÈNCIA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad afirma que en estos momentos no hay lista de espera para ciclos de Inseminación artificial ni para la preservación de la fertilidad, mientras que para el acceso a la técnica de fecundación in vitro una vez que se le indica a las pacientes --antes de los 40 años-- y entran en lista de espera, cuando comienza el tratamiento de RHA no se tiene en cuenta el límite de edad.

Al respecto, el conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, explica, en una respuesta parlamentaria recogida por Europa Press, que para la técnica de fecundación in vitro únicamente se valora la reserva ovárica, en base a la aplicación de los Criterios de Bolonia de la European Society of Human Reproduction and Embryology.

Todos los departamentos de salud del Sistema Sanitario Público de la Comunitat Valenciana realizan técnicas simples de reproducción humana asistida, como es la inseminación artificial, mientras que la

fecundación in vitro, al ser una técnica compleja, se realiza en las Unidades de Reproducción Asistida de ubicadas en La Fe, Clínico de Valencia, General Universitario de Valencia y Doctor Balmis Alicante.

Estas técnicas presentan una demanda cada vez mayor, y son consideradas tiempo dependientes dado el criterio límite de edad establecido en la normativa reguladora de cartera de servicios y basada en criterios científicos.

Así, señala que esta mayor demanda es debido al acceso de un mayor número de pacientes de edad avanzada al inicio de los estudios de esterilidad debido al retraso de la maternidad en la Sociedad Española ya que, según el INE, la edad media del primer hijo en España es de 31,7 años.

El retraso en la edad a la que las mujeres se plantean concebir su primer hijo, y la disminución de la fertilidad a medida que avanza la edad de la mujer están detrás de esta demanda creciente. Esto repercute en el tiempo de acceso a estas técnicas de reproducción, lo que "a su vez reduce las posibilidades de embarazo y parto a las mujeres que requieren de dichas técnicas".

Por ello, destaca que la Conselleria de Sanidad ha puesto en marcha una serie de actuaciones dirigidas a la ciudadanía, como es la información en materia de reproducción humana asistida, y a los profesionales sanitarios, como es la elaboración y divulgación de un protocolo con los criterios para garantizar el acceso adecuado a técnicas de reproducción humana asistida en hospitales públicos de la Comunidad.

MÁXIMO DE EDAD: 40 ELLAS, 55 ELLOS

Así, ajustándose a la evidencia científica y al marco legal, las personas expertas de Sanitat han definido como criterio de inclusión que, en el momento del inicio del estudio de fertilidad, la edad de la mujer deberá ser mayor de 18 años y menor de 40 años, y que no deberá padecer ninguna enfermedad en la que el embarazo pueda acarrearle un riesgo grave e incontrolable a ella o a su posible descendencia.

En el caso del hombre, su edad deberá ser menor de 55 años.

Además, tienen que ser personas o parejas sin ningún hijo común, previo y sano. El protocolo también determina unos plazos para agilizar el acceso a los cuatro centros públicos acreditados para la realización de las técnicas de fecundación in vitro con gametos propios, en condiciones de equidad y seguridad, a las mujeres del sistema sanitario público de la Comunitat Valenciana a las que se les indique la misma, con independencia de donde sean atendidas.