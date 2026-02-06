Sanidad confirma 16 positivos de sarampión en dos empresas de Alicante que están en un mismo edificio

Archivo - Una persona afectada por sarampión - JUNTA - Archivo

ALICANTE, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública (DGSP) ha declarado un brote de sarampión de ámbito laboral entre adultos y empleados de dos empresas ubicadas en un mismo edificio en la ciudad de Alicante. Se han analizado 28 casos sospechosos, de los que 16 se han confirmado como positivos, tres han sido negativos y nueve continúan en estudio.

Desde el momento en el que se detectó el primer caso sospechoso, desde el Centro de Salud Pública de Alicante y la DGSP se ha puesto en marcha el estudio epidemiológico de los posibles casos, con el fin de realizar las pruebas de laboratorio pertinentes e identificar sus contactos, así como llevar a cabo las actuaciones correspondiente, según han informado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Sanidad.

En estos momentos, Salud Pública ha activado todas las medidas oportunas para prevenir posibles contagios. En concreto, se ha procedido al aislamiento de todos los casos, tanto los confirmados como los que están en investigación, y a la vacunación de todos los contactos.

Asimismo, se ha recalcado "la importancia de la adecuada ventilación y el uso de mascarillas en el entorno de trabajo de las empresas implicadas".

Del mismo modo, Salud Pública ha remitido un escrito a las gerencias de todos los departamentos de salud, con el fin de trasladar al personal sanitario información "esencial" sobre la vigilancia y el control epidemiológico del sarampión.

Sanidad recuerda que el sarampión es una enfermedad aguda contagiosa, causada por un virus de la familia paramyxovirus, que cursa con los siguientes síntomas: fiebre, exantema maculopapular, tos, rinitis y/o conjuntivitis.

En personas vacunadas la presentación clínica del sarampión suele ser atípica. "Cabe destacar la importancia de la vacunación como medida más efectiva para la prevención de esta enfermedad", ha sentenciado.