Sanidad destina 8,8 millones de euros para garantizar la cobertura asistencial este verano en la provincia de Castellón - GVA

CASTELLÓ 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha destinado 8,8 millones de euros para garantizar la asistencia sanitaria durante este verano en los tres departamentos de salud de la provincia de Castellón. Un esfuerzo que ha supuesto la apertura de siete consultorios auxiliares de playa y el refuerzo de 19 centros de atención sanitaria en la provincia.

El titular de Sanidad, Marciano Gómez, que ha visitado este viernes el consultorio auxiliar de Benicàssim, ubicado en la calle Vila-real, ha afirmado que el objetivo de esta planificación para la época estival es "garantizar la asistencia sanitaria en las zonas turísticas de mayor afluencia, así como llevar a cabo acciones de refuerzo mediante el incremento de personal en centros de atención sanitaria que están abiertos durante todo el año".

El conseller ha añadido que con este refuerzo "se conjuga la garantía de la prestación sanitaria a los ciudadanos de la provincia y a quienes visitan en esta época, con el derecho legítimo de los sanitarios a disfrutar de sus vacaciones", según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

En este sentido, la inversión realizada contempla, por un lado, las contrataciones adicionales que se han realizado para reforzar los centros de Atención Primaria y consultorios de las zonas de mayor afluencia turística; y, por otro lado, los contratos de sustitución para cubrir al personal sanitario que se encuentre de descanso estival.

De esta manera, el plan de refuerzo se ha llevado a cabo, con los recursos humanos disponibles, y teniendo en cuenta las necesidades asistenciales detectadas por cada uno de los tres departamentos de salud de la provincia de Castellón, ha apuntado la administración autonómica.

CENTROS ABIERTOS O REFORZADOS

A este respecto se han abierto para este verano los siguientes consultorios auxiliares de playa: Oropesa-La Concha, Oropesa-La Marina, Almassora La Torre, Torreblanca-Torrenostra y Playa de Nules, Benicàssim Atlanta, Benicàssim-Vila-real.

Precisamente, este último es el que ha visitado el conseller de Sanidad, junto con la alcaldesa del municipio, Susana Marqués; y la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat.

Por otro lado, se ha reforzado la atención en los centros sanitarios (centros de salud, centros sanitarios integrados o consultorios) de Alcossebre, Peñíscola, Benicarló, Vinaròs, Atzeneta, Albocàsser, l'Alcora, Almassora, Almassora Barranquet, Benlloch, Borriol, Grao de Castelló, Vall d'Alba, Vilafranca, Torreblanca, Grao de Burriana, Moncofa, Nules, y Montanejos.