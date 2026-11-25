Una consulta del médico - GVA

VALÈNCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Sectorial de Sanidad ha aprobado por unanimidad la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2026, en la que se contemplan 5.744 plazas de empleo público de la Conselleria de Sanidad. Esta propuesta ha contado con el voto favorable de todos los sindicatos con representación en la mesa Satse, CCOO, UGT, CSIF, Cesmcv-SAE, e Intersindical Salut, según ha informado la Generalitat.

Del total de puestos, 5.419 corresponden a personal estatutario de instituciones sanitarias (3.060 de turno libre y 2.359 de promoción interna) y 325 plazas a personal funcionario de gestión sanitaria y salud pública (198 de turno libre y 127 de promoción interna).

Por grupos profesionales, en la distribución prevista en la OPE 2026 se incluyen 1.114 plazas de Medicina, entre las que destacan 195 de Medicina de Familia de Equipo de Atención Primaria, 73 de Medicina de Urgencia Hospitalaria, 65 de Anestesiología y Reanimación, 60 de Pediatría de Equipo de Atención Primaria, 60 de Psiquiatría, 33 de Medicina Interna, 28 de Pediatría (asistencia hospitalaria), 27 de Oftalmología, 23 de Medicina SAMU y 22 de Neurología, entre otras especialidades.

Asimismo, se ofertarán 1.303 plazas de Enfermería y sus especialidades. De ellas, 1.000 plazas son de Enfermería de Instituciones Sanitarias, 150 de Enfermería Familiar y Comunitaria, 67 de Enfermería de Salud Mental, 50 de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (matronas), 30 de Enfermería SAMU y 6 de Enfermería del Trabajo.

De entre otras categorías sanitarias y de gestión que incluye la OPE 2026 cabe señalar 750 plazas de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), 750 de Auxiliar Administrativo de la Función Administrativa, 668 de Celadores, 160 de Técnico Especialista en Laboratorio, 92 de Psicología Clínica, 89 de Administrativo, 77 de Fisioterapeuta, 74 de Técnico en Farmacia y 60 de Técnico Especialista en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, entre otros.

Por otro lado, de entre las plazas de cuerpos Funcionariales se incluyen 38 en el cuerpo Superior de Administración General Sanitaria, 37 de Veterinaria de Salud Pública, 40 de Auxiliar de Gestión Sanitaria, 30 de Administrativo de Gestión Sanitaria, 30 de Especialistas en Salud Pública, 23 de Enfermeros de Gestión Sanitaria y Salud Pública, 21 de Farmacéuticos de Salud Pública, 16 de Inspección Médica, entre otras escalas.

CONVOCATORIAS CONJUNTAS OFERTAS DE 2024 A 2026

La OPE 2026 se enmarca en el Instrumento de Planificación Plurianual 2026-2027, que también ha sido aprobado por unanimidad por los representantes en la mesa sectorial. Se trata de una hoja de ruta estratégica diseñada para reducir la tasa de temporalidad en el empleo público sanitario por debajo del umbral estructural del 8%, dando cumplimiento a la normativa vigente, según las mismas fuentes.

Este plan extraordinario permite habilitar una tasa específica y adicional a la tasa ordinaria de reposición, situada en el 120 % para el sector sanitario, con el objetivo de ofertar plazas estructurales vacantes que actualmente están cubiertas por personal temporal y consolidar así equipos asistenciales estables.

En este sentido y con el fin de acelerar la incorporación de personal fijo y minimizar la interinidad, la previsión de la Conselleria de Sanidad es que las convocatorias derivadas de la futura OPE 2026 se tramiten a la mayor brevedad posible y puedan convocar de manera conjunta con las plazas pendientes de las ofertas de empleo público de 2024 y 2025.

"DESATASCAR" LAS PLAZAS PENDIENTES

Al respecto, CCOO PV ha criticado el borrador del Instrumento de Planificación Plurianual 2026-2027 presentado, en el que la Administración reconoce una tasa de temporalidad del 23,63%, casi el triple del máximo del 8% fijado por la Ley, pero ha explicado que ha decidido no bloquear la tramitación del documento para garantizar que no se pierdan las 5.744 plazas previstas para la OPE de 2026.

Con todo, el sindicato ha lamentado "la nefasta" gestión de la Conselleria y "su intento de eludir responsabilidades" y en ese sentido ha señalado que el documento "no responde a una verdadera planificación de recursos humanos, sino a una urgencia burocrática de última hora" antes de que acabe el año para poder aprobar el Decreto de la OPE 2026.

"Apoyamos que salgan todas las plazas posibles, pero no avalamos las excusas" de Sanidad, advierte Yolanda Ferrández, secretaria general de la FSS CCOO PV, que ha apuntado que "el único motivo por el que la temporalidad sigue disparada es la parálisis en la gestión de la propia Conselleria". Por ello, CCOO ha exigido en la Mesa que se entregue un cronograma cerrado de convocatorias, fechas de examen y resolución de las OPEs, 2024, 2025 y 2026, para "desatascar" lo pendiente desde 2023.

Por su parte, CESM ve "claramente insuficiente" la respuesta de la Conselleria al "déficit estructural" de las plantillas médicas ya que señala que de las 5.774 plazas anunciadas, apenas un millar corresponden a categorías médicas y especialidades "afines" y ha apuntado que "resulta especialmente preocupante la escasa oferta" en determinadas especialidades.

Además, ha recalcado que "cubrir plazas vacantes ya presupuestadas no supone incrementar las plantillas ni corregir su déficit estructural" y ha exigido "de una vez por todas, el déficit crónico que arrastran las plantillas médicas de todos los departamentos de salud".

"CESM-CV no va a permitir que la falta de planificación y la insuficiencia cronificada de las plantillas sigan siendo la excusa para vulnerar los derechos laborales de los médicos, sus descansos y su derecho a la conciliación familiar", ha advertido.

Intersindical ha criticado que para el cálculo de reducción de temporalidad "solo computen las plazas vacantes y no las que tienen titular con reserva" y advierte también que estará "vigilante" de que las plazas se convoquen y se resuelvan en plazo.