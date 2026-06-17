Sanidad prevé invertir 33 millones en ampliar el Hospital General de Elche con un nuevo edificio asistencial

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez (c), este miércoles en Elche (Alicante) - GVA

ALICANTE, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha destacado que la Conselleria de Sanidad "va a impulsar la construcción de un nuevo edificio asistencial de aproximadamente más de 13.000 metros cuadrados" en el Hospital General Universitario de Elche (Alicante), una actuación "que va a contar con una inversión de cerca de 33 millones de euros", ha detallado la Generalitat este miércoles en un comunicado.

Según ha indicado Gómez, "se trata de una actuación estratégica que va a permitir ampliar la capacidad asistencial del centro y adaptar sus infraestructuras a las necesidades futuras de la población".

"Además, el nuevo edificio permitirá dar solución al área quirúrgica, ya que se ampliarán los quirófanos hasta alcanzar los 22, lo que supondrá un aumento de la actividad quirúrgica del centro", ha añadido el titular de Sanidad.

Así lo ha manifestado durante la visita que ha realizado al hospital, donde ha mantenido una reunión de trabajo con el equipo directivo y los jefes de servicio del departamento de salud de Elche "para abordar los principales proyectos de mejora previstos para el centro".

PROYECTO

En concreto, el proyecto contempla la construcción de un nuevo inmueble con cuatro plantas y dos sótanos, conectado con el edificio principal del hospital y concebido para albergar nuevas áreas asistenciales, ampliar servicios ya existentes y reorganizar espacios del complejo hospitalario.

Para hacer posible esta ampliación, la Conselleria ha dicho que destinará tres millones de euros para el proyecto y 30 millones para la ejecución de las obras y el traslado de las instalaciones ubicadas actualmente en el interior de la parcela hospitalaria.

Según la administración autonómica, "esta actuación permitirá liberar un espacio estratégico donde se levantará el nuevo edificio asistencial, lo que supondrá el primer paso para el desarrollo de uno de los proyectos de crecimiento más importantes previstos para el hospital en los próximos años".

ÁREA QUIRÚRGICA

Entre las mejoras previstas por Sanidad, está la ampliación de la actividad quirúrgica del centro. De hecho, una de las actuaciones que se va a llevar a cabo es la "reforma integral y ampliación" del actual bloque quirúrgico, "que va a contar con una inversión de más de ocho millones de euros".

Así, se espera que la actuación consista "en la renovación integral del actual bloque quirúrgico mediante la modernización completa de los espacios asistenciales", con la que "se ampliará el número de quirófanos existentes de ocho a once nuevos quirófanos, dotados de tecnología avanzada, mayor eficiencia funcional y mejores prestaciones asistenciales, adaptados a las necesidades actuales y futuras de la actividad quirúrgica".

Según la Generalitat, "la construcción del nuevo edificio permitirá acometer una profunda reorganización funcional del hospital". Así, ha precisado que, "una vez se proyecte el futuro edificio, que contará con un espacio destinado a área quirúrgica, el hospital podrá alcanzar hasta un total de 22 quirófanos, incluyendo urgencias, seis quirófanos de UCSI y dos quirófanos de urgencias". "Los nuevos quirófanos conectarán con los actuales, que estarán renovados", ha apuntado.

Por otra parte, ha proseguido la Conselleria, "se ampliará" la Unidad de Recuperación Postanestésica, que contará con 40 camas, así como la Unidad de Cuidados Intensivos Quirúrgicos, que estará dotada de 20 camas.

Entre otros detalles, también ha apuntado que la puesta en marcha del nuevo edificio permitirá "una centralización de los recursos estructurales del bloque quirúrgico central y de la Unidad de Cirugía sin Ingreso".

Asimismo, el conseller se ha referido a "la importancia de este proyecto" porque, según ha sostenido, "va a suponer una ampliación significativa de la capacidad de hospitalización del centro, lo que va a contribuir a una mayor disponibilidad de camas hospitalarias y a crear nuevas unidades destinadas a pacientes ingresados, contribuyendo así a una mejora de la respuesta asistencial".

"La ampliación del Hospital General Universitario de Elche supondrá un refuerzo de los recursos disponibles y permitirá ofrecer a profesionales y pacientes unas instalaciones modernas, eficientes y preparadas para afrontar los retos futuros", ha subrayado.

En el ámbito de la salud mental, el edificio albergará también nuevos espacios para la atención psiquiátrica de adultos e infantil, incluyendo la ampliación de las áreas de hospitalización y del hospital de día, ha precisado Sanidad.

OTRAS ACTUACIONES

Entre las actuaciones de mejora que se van a llevar a cabo en las actuales instalaciones, la Conselleria se ha referido a la reforma "integral" de la UCI, con una inversión de 3,6 millones de euros, en una actuación que "permitirá modernizar completamente las instalaciones, ampliar la unidad de cuidados intermedios y actualizar la dotación tecnológica de los espacios asistenciales".

Asimismo, está prevista la reforma "integral" del Servicio de Farmacia Hospitalaria, que contará con una inversión de 5,2 millones de euros, "destinada a modernizar sus instalaciones y adaptar los espacios a los estándares técnicos actuales para la preparación de medicamentos y tratamientos complejos en condiciones de máxima seguridad".

Por su parte, se contempla la reforma "integral" del área de partos, con una inversión de 2,6 millones de euros, para "crear nuevas salas integradas de dilatación-paritorio y modernizar el bloque obstétrico", y se prevé crear "una nueva unidad de hospitalización destinada a pacientes de alta complejidad quirúrgica, con una inversión de 1,3 millones de euros".

Durante la visita, el conseller ha agradecido "el trabajo y la implicación de los profesionales del departamento de salud" y ha reiterado "el compromiso de la Generalitat con el fortalecimiento de la sanidad pública y la mejora continua de los recursos asistenciales".