Sanidad remite la cuarta muestra para la PCR de la paciente de Alicante en seguimiento

Evacuación en lancha de pasajeros a bordo del crucero MV Hondius fondeado cerca del puerto de Granadilla, a 11 de mayo de 2026. - Europa Press Canarias - Europa Press

ALICANTE, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha remitido este viernes al Centro Nacional de Microbiología la cuarta muestra tomada a la paciente de 32 años que está en seguimiento en un hospital de Alicante por sospecha de hantavirus, según han indicado fuentes de este departamento de la Generalitat Valenciana.

Las tres pruebas anteriores practicadas a esta paciente resultaron negativas, la última de ellas el pasado lunes. El sábado, el Centro Nacional de Microbiología confirmó que la primera PCR también era negativa de hantavirus, aunque el protocolo establecido preveía la realización de una segunda prueba transcurridas 24 horas, que también resultó negativa.

La tercera, realizada en la noche del pasado lunes, también arrojó un resultado negativo. Por tanto, hasta el momento las tres pruebas PCR remitidas han sido negativas.