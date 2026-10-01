Sanidad reprogramará intervenciones quirúrgicas no urgentes, consultas y pruebas diagnósticas por la alerta roja

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VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad reprogramará las intervenciones quirúrgicas previstas, a excepción de las urgentes, oncológicas y resto de prioridad 1; así como las citas en consultas y pruebas diagnósticas en los departamentos de salud de las provincias de Valencia y Castellón, debido a la alerta roja por lluvias.

La Conselleria de Sanidad ha adoptado estas medidas con la finalidad de salvaguardar la seguridad y para evitar desplazamientos, ha indicado la administración autonómica en un comunicado.

En la provincia de Valencia las cancelaciones corresponden a la tarde de este jueves. En cuanto a la provincia de Castellón la suspensión es desde esta tarde y hasta este viernes hasta las 15 horas. Toda la actividad cancelada se reprogramará a la mayor brevedad posible.

Los centros de salud permanecerán cerrados durante la tarde de este jueves a partir de las 15 horas en las dos provincias. En el caso de la de Castellón se extenderá también el cierre hasta las 15 horas de este viernes.

Para la atención de urgencias, los puntos de atención continuada permanecerán abiertos en su horario habitual en la provincia de Valencia, es decir, de 15 horas a 8 horas. En la de Castellón, el horario se ampliará de manera excepcional hasta las 15 horas de mañana, momento en que se prevé que se retome la actividad en los centros de salud.

Estas medidas podrán ser modificadas en función de las actualizaciones que Aemet vaya realizando sobre la alerta por lluvias.

AVISOS MENSAJES SMS Y APP GVA SALUT

La Conselleria de Sanidad ha enviado un mensaje en el que informa sobre estas medidas a los pacientes de las provincias de Castellón y Valencia, desde sus canales de difusión a la población, SMS y APP GVA Salut.

Sobre los pacientes crónicos, se ha contactado con las empresas de oxigenoterapia y diálisis para activar sus protocolos de emergencia.

Para garantizar la prestación farmacéutica, la Dirección General de Farmacia en colaboración con los Colegios Profesionales realizará el seguimiento de la situación de las oficinas de farmacia en zonas de alerta.

Asimismo, se ha dado la instrucción a los departamentos de salud de las dos provincias para que se recuerde a todo el personal que, ante una situación de emergencia, debe permanecer especialmente atento a las instrucciones que reciba por parte de un superior o de protección civil, así como a la evolución de la emergencia. También se recuerda que, ante un riesgo grave e inminente para su seguridad y salud, el personal tendrá derecho a no acudir a su puesto de trabajo, notificándolo por cualquier medio escrito.