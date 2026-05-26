Sanidad restablece el servicio de Pediatría en el centro de salud de La Coma el próximo 1 de junio

Centro de salud de La Coma - GVA

VALÈNCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad restablecerá el servicio de Pediatría en el centro de salud de la Coma el próximo lunes, 1 de junio, con la incorporación de dos pediatras a tiempo completo y una enfermera de Pediatría.

De esta manera se completa de nuevo la actividad asistencial del centro que desde el pasado 7 de abril retomó su actividad con Medicina de Familia, "tras implantar y activar todas las medidas necesarias para reforzar la seguridad del personal, los pacientes y sus acompañantes", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Se cumple así el objetivo de la Conselleria de Sanidad, tal y como anunció el conseller, Marciano Gómez, de que se pudiera reanudar el servicio de Pediatría "antes de verano, siempre que existieran profesionales disponibles", como ya es el caso.

Tras el cierre de este centro de salud a finales de noviembre debido a las últimas agresiones a personal sanitario, la Conselleria de Sanidad mantuvo varias reuniones con los representantes de Subdelegación del Gobierno en Valencia, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el Ayuntamiento de Paterna y de la Policía autonómica, local y nacional, para acordar las medidas "efectivas oportunas" y activar los recursos necesarios con el fin de garantizar la "máxima seguridad" a los pacientes y profesionales.

Durante este tiempo, los pacientes de esta zona asistencial estaban siendo atendidos en el centro de salud El Clot de Paterna, por lo que a partir de la semana que viene ya no tendrán que desplazarse tampoco para recibir atención pediátrica, "acercando así la sanidad pública valenciana a todos los habitantes del barrio de La Coma", señala la Generalitat.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y CAMBIOS ORGANIZATIVOS

Las medidas adoptadas para reforzar la seguridad se centraron en el incremento de los dispositivos de seguridad, cambios organizativos en el funcionamiento del centro, así como en los circuitos del flujo de pacientes y un sistema de registro y análisis de incidencias.

En este sentido, la Conselleria de Sanidad aumentó de dos a tres el número de vigilantes de seguridad y reforzó la seguridad en los accesos al centro gracias a la instalación de escáneres y arcos detectores. Además, por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se ha "reforzado" la parte exterior, especialmente en los horarios de entrada y salida, con mayor afluencia.

En cuanto a la organización y funcionamiento del centro, la Conselleria adoptó una serie de medidas relacionadas con los circuitos asistenciales con el objetivo de propiciar un "acceso ordenado y seguro" al centro, así como evitar posibles aglomeraciones de pacientes en zonas comunes, como las salas de espera.

De este modo, se ha establecido un sistema de gestión de colas controladas, circuitos de pacientes agudos y crónicos, y una zona de acceso único regulado.