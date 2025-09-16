Sanitarios valencianos se concentran para exigir seguir negociando el Estatuto Marco: "Este no es el camino"

VALÈNCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sanitarios del sistema público valenciano se han concentrado este martes, dentro de las movilizaciones convocadas por toda España, para exigir al Ministerio de Sanidad que "no cierre" el nuevo Estatuto Marco de forma unilateral y se comprometa con una negociación "real" tras el "ninguneo" recibido durante estos tres años y más de 40 reuniones: "Este no es el camino".

Así, tras una pancarta 'Un estatuto para avanzar. Por un estatuto para todas, todos', se han concentrado este martes frente al Hospital La Fe de València al grito de 'Menos imposición, reclasificación con retribución' o 'Estatuto marco ya'. Las movilizaciones se han repetido frente al Hospital General de Alicante y Castellón.

Estas concentraciones, convocadas por los sindicatos del Ámbito de Negociación --SATSE, SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CIG-Saúde), SATSE, SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CIG-Saúde-- suponen "el inicio de una fase intensa y conjunta de movilizaciones" que les llevarán el próximo 1 de octubre a volver a protestar y reclamar sus derechos frente a la sede del Ministerio de Sanidad en Madrid.

Al respecto, la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO PV, Yolanda Ferrández, ha advertido de que si estas concentraciones no surgen efecto y el Ministerio manda al Congreso de los Diputados el texto de "manera unilateral y sin escuchar", las protestas continuarán y no se descarta convocar una huelga.

En ese sentido, ha señalado que hay mejoras que son "irrenunciables", en especial en la Comunitat Valenciana ya que "no hay forma de que la Conselleria incluya esta jornada ni siquiera en el ámbito de la Mesa de Negociación".

Por su parte, desde la responsable sector Salud UGT Serveis Públics, PV Eva Plana, ha criticado que están "ninguneando" a los sindicatos y "están llegando a acuerdos con otras entidades sin recoger ninguna de las propuestas".

"No se nos escuchan y nos han presentado borradores que no tienen nada que ver con lo negociado. Necesitamos una reclasificación profesional justa, una jubilación parcial y anticipada, una jornada de 35 horas y unas condiciones dignas", ha reclamado Plana, que ha recalcado que para UGT "tan importante es el celador o la médica que está en una consulta".

"NORMATIVA DESFASADA"

Del mismo modo, el presidente autonómico del sector de Sanidad en CSIF, Omar Ruiz, ha apuntado que durante este tiempo de negociación se han conseguido "ciertos avances", pero que "no son unos avances reales que se proponen por parte de los sindicatos que formamos parte de los sindicatos del Ámbito de Negociación" para "actualizar" una normativa básica que data de 2003 y que ha quedado "desfasada" a nivel retributivo de todas las categorías y de las condiciones laborales.

"Queremos mostrar nuestra indignación porque no tenemos que olvidar que el personal sanitario es un personal que viene sufriendo situaciones complicadas y lo único que queremos es que se reconozcan esos derechos que son básicos", ha reclamado.

Entre las demandas, se incluye el reconocimiento retributivo ligado a la nueva clasificación profesional; el derecho a la jubilación voluntaria, ya sea anticipada o parcial; la generalización de la jornada de 35 horas semanales; el reconocimiento del solape de jornada para garantizar la continuidad asistencial; y la mejora de la organización de la jornada laboral, tanto ordinaria como complementaria.