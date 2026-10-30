Santiago Posteguillo defiende la "implicación absoluta" con la escritura para transmitir emoción a los lectores

Archivo - El escritor Santiago Posteguillo, en imagen de archivo. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor Santiago Posteguillo defiende la "implicación absoluta" con la escritura como "condición necesaria" para transmitir emoción a los lectores. Además, el autor ha desvelado, en un encuentro literario organizado por la Cátedra Oriol de la Universidad Miguel Hernández (UMH) en La Lonja de Orihuela (Alicante), que está ya en proceso de escribir la quinta novela sobre Julio César.

Además, en el encuentro ha compartido las "claves" de su universo narrativo y ha reflexionado sobre la escritura y la interpretación de la historia, según ha indicado la Cátedra Oriol en un comunicado.

La entrevista-conferencia ha sido conducida por la profesora de Lengua y Literatura Española Fuensanta Estremera, quien ha propuesto un recorrido por la trayectoria del escritor, desde sus comienzos literarios hasta sus novelas más recientes, y ha abordado las técnicas narrativas, los personajes y las "grandes cuestiones históricas y humanas" que atraviesan su obra.

El director de la Cátedra Oriol, Juan Martínez Tomé, y su secretario, José Francisco Parra, han agradecido "la extraordinaria respuesta del público" y han destacado la programación cultural de la institución. Asimismo, han anunciado que entre las próximas iniciativas se encuentra la creación del Rincón Hernandiano en el Monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla (La Rioja), el 23 y 24 de noviembre.

Por su parte, el alcalde de Orihuela, José Vegara, que también ha participado en la apertura, ha resaltado la contribución de la Cátedra a "la proyección del patrimonio cultural y arquitectónico de la ciudad".

Durante el encuentro, Posteguillo ha explicado en qué momento se encuentra su proyecto narrativo sobre Julio César, concebido como una serie de seis novelas que le ocupará aproximadamente doce años de trabajo. "Estoy acabando de corregir la cuarta y estoy escribiendo la quinta y, mientras escribo la quinta, hago anotaciones para la sexta", ha confesado el escritor.

También ha explicado que las conexiones entre las distintas entregas le obligan a mantener "una visión global de toda la saga". En este sentido, ha apuntado que hay cosas que salen en la cuarta o quinta parte que van a tener que ir a la sexta. "De hecho, cosas que escribí en la primera que tendrán que aparecer en la sexta", ha apostillado.

Por otra parte, Posteguillo ha defendido esa "implicación absoluta" con la escritura como "una condición necesaria para transmitir emoción a sus lectores".

El novelista también ha remarcado que necesitó escribir ocho novelas históricas y unas 8.000 páginas sobre Roma antes de sentirse preparado para abordar la figura de Julio César, un personaje que durante años le había impuesto un "enorme respeto".

"DIFICULTADES"

De otro lado, la entrevista ha permitido descubrir "la faceta más humana del escritor", que ha recordado sus "dificultades" para abrirse camino en el mundo editorial.

En este contexto, Posteguillo ha aclarado que 'Africanus' no es su primera novela escrita, sino su primera publicada. Además, ha incidido en que antes de su debut editorial había escrito poesía, relatos y dos novelas, una erótica y otra negra, que fueron rechazadas por las editoriales.

Tras el rechazo de estos proyectos, Posteguillo ha dicho que decidió revisar su trabajo y buscar "nuevas posibilidades narrativas". De esta forma, el autor ha defendido "el trabajo, la preparación y la perseverancia frente a la idea romántica del talento innato".

Asimismo, el novelista ha recordado sus primeros ejercicios poéticos y la influencia de Miguel Hernández, cuya lectura le ayudó a comprender la "importancia" de trabajar el lenguaje, la adjetivación y la precisión expresiva.

Su llegada a la novela histórica se produjo cuando decidió unir sus dos "grandes pasiones": contar historias y estudiar el pasado. Así nació 'Africanus', protagonizada por Escipión, el general romano que derrotó a Aníbal.

Desde entonces, su obra se ha convertido en un proyecto de reconstrucción literaria de la historia romana que el propio autor ha descrito como "un gran puzle" cuyas piezas ha ido componiendo sin seguir necesariamente un orden cronológico.

TÉCNICAS NARRATIVAS

En el encuentro, Estremera ha profundizado en las técnicas narrativas que caracterizan la obra de Posteguillo, desde la construcción de la intriga y los saltos temporales hasta las descripciones de batallas, los discursos políticos y los recursos de anticipación que permiten establecer complicidades con los lectores.

El escritor ha explicado que su objetivo fundamental es entretener, aunque sus novelas también incorporan reflexiones sobre la política, el derecho, las desigualdades sociales y los conflictos del poder.

También ha subrayado que utiliza una escritura que denomina "multinivel", concebida para que lectores con "distintos conocimientos históricos" puedan disfrutar de la misma historia. Entre sus recursos ha destacado "la ironía dramática", que permite "jugar con acontecimientos que muchos lectores ya conocen y establecer una complicidad con ellos".

Otro de los asuntos abordados ha sido la "importancia" de recuperar en la literatura a quienes tradicionalmente han quedado "al margen de los grandes relatos históricos". Así, ha resaltado su interés por reivindicar el papel de las mujeres en la antigua Roma, una "preocupación" que le llevó a escribir 'Yo, Julia', novela con la que obtuvo el Premio Planeta.

Posteguillo también ha defendido la presencia de personajes ficticios que representan a los sectores populares de la sociedad romana: esclavos, gladiadores, comerciantes, prostitutas y ciudadanos anónimos de quienes apenas han sobrevivido testimonios históricos.

Para el escritor, "una buena novela histórica no debe limitarse a narrar las decisiones de emperadores y generales, sino mostrar también cómo afectaban los grandes acontecimientos a la vida cotidiana de la población".

Por otra parte, la entrevista ha explorado algunos de los temas recurrentes de sus novelas, como la ambición, la lucha por el poder y la caída de los grandes personajes históricos.

Sobre ello, el autor ha apuntado que los emperadores romanos vivían "bajo la amenaza constante de la violencia" y que muchos terminaron asesinados, y pese a ello, el poder imperial seguía siendo "objeto de deseo".

Además, ha asegurado que "las grandes confrontaciones deben narrarse con sus consecuencias políticas, sociales y humanas, sin ocultar el sufrimiento que provocaron".

LITERATURA EN LA SOCIEDAD

En el turno de preguntas del público, Posteguillo ha reflexionado sobre la función de la literatura en la sociedad y ha planteado si los escritores son "realmente necesarios para la supervivencia humana".

Como respuesta a esta cuestión, ha distinguido entre las profesiones imprescindibles para garantizar las necesidades básicas y aquellas que permiten enriquecer la experiencia de vivir.

Para explicarlo, ha evocado el confinamiento durante la pandemia, cuando millones de personas recurrieron a novelas, películas, series y videojuegos para sobrellevar el aislamiento. "Para sobrevivir no hacen falta los escritores. Pero para que esta vida sea algo más que sobrevivir, sí", ha concluido.