Saona abre restaurantes en Malilla (València) y Torrevieja

Nuevo Saona de Malilla - GRUPO SAONA

VALÈNCIA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Grupo Saona, empresa de restauración valenciana inspirada en el estilo de vida mediterráneo, continúa con su proceso de expansión con la apertura de dos nuevos establecimientos de la mano de socios franquiciados, ubicados en el barrio de Malilla en València y en la localidad alicantina de Torrevieja.

Ambos restaurantes abren sus puertas con apenas una semana de diferencia. Estas inauguraciones se enmarcan en la estrategia de crecimiento del grupo a través de aperturas propias y de franquiciados en ubicaciones estratégicas, informa la compañía.

El pasado 4 de junio abrió sus puertas Saona Malilla, de la mano de Sabor a Tres, grupo que surge en 2026 por parte de tres hermanos valencianos. El nuevo restaurante está ubicado en la calle Vicent Marco Miranda, 6, con un aforo de 130 personas entre interior y terraza, con más de 280 metros cuadrados.

Este local recoge los elementos que conforman el ADN mediterráneo característico de los espacios Saona. El interiorismo apuesta por revestimientos y mobiliario en madera, una paleta de colores neutros y una decoración cerámica artesanal, mientras el juego de iluminación a diferentes alturas permite generar "ambientes envolventes, íntimos y confortables".

Por su parte, Saona Torrevieja amplía la presencia de la marca en la costa alicantina desde su apertura el pasado jueves 11 de junio. Se ubica en el privilegiado entorno del centro de ocio Paseo del Mar (Dique de Levante, 4), con un aforo de más de 170 personas y una superficie que supera los 350 metros cuadrados.

Este restaurante está franquiciado por el grupo MBQ Horeca Inversiones SL, que gestiona también otros conceptos gastronómicos en la zona. Cuenta un comedor interior con una zona central con mesas y luminarias, junto a una terraza interior cubierta y climatizada, diseñada bajo un techado a modo de 'brise-soleil' y equipada con sofás, además de una terraza exterior. La vegetación natural, las guirnaldas de luz, las maderas naturales, los tejidos vegetales y una iluminación cuidadosamente trabajada convierten Saona Torrevieja en "un auténtico oasis mediterráneo junto al mar".

PRÓXIMAS APERTURAS

Más allá de estas dos aperturas, Saona mantiene una intensa agenda de crecimiento para los próximos meses. En el canal de franquicia, tiene previstas nuevas aperturas en el centro comercial Glòries de Barcelona (julio de 2026) y en el centro comercial Arena de València (agosto de 2026), así como en Benidorm, A Coruña y València, todas previstas para el último cuatrimestre de 2026.

En cuanto a aperturas propias, el Grupo prevé estrenar en el centro comercial Salera de Castelló de la Plana un Quick Saona, el formato ágil de la marca. A este calendario de proyectos ya cerrados se suman dos nuevas incorporaciones de franquiciados que actualmente se encuentran en fase avanzada de negociación.

Paralelamente, la compañía continúa en la búsqueda de nuevos franquiciados para seguir impulsando la expansión de Saona por todo el territorio. "El interés de inversores que apuestan por nuestro modelo confirma la solidez del concepto Saona y de su propuesta mediterránea. Cada nueva apertura es una oportunidad para llevar nuestra cocina y nuestros espacios a más ciudades, y seguimos trabajando para acompañar este crecimiento con el mismo cuidado por la experiencia del cliente que nos define", manifiesta el director de expansión del grupo, Guillermo Suárez.

Desde su apertura en 2013, participada por la firma de inversión Miura Partners desde 2019, la firma cuenta actualmente con más de 70 restaurantes repartidos por las principales ciudades españolas, con más de 1.100 empleados y más de 10.000 comidas y cenas diarias.